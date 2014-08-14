نگهداری از اسناد میراث فرهنگی در گوشه حیاط / درخواست اینترپل از سازمان میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته بلاخره رئیس سازمان میراث فرهنگی نشستی با فرماندهان یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار کرد در این جلسه سردار مهری رییس پلیس پیشگیری ناجا، سرهنگ کربلائی فرمانده یگان حفاظت سازمان، معاونان سازمان میراث فرهنگی و فرماندهان یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی 31 استان حضور داشتند سلطانی فر خواست تا متولیان یگان حفاظت کشور را برای فعالان قاچاق اشیای عتیقه نا امن کنند.

معاون رئیس‌جمهور گفت: با توجه به سفرهایی که در طول 5 ماه گذشته به 22 استان داشته‌ام از نزدیک شاهد وضعیت بناها، اماکن و سایت‌‎های تاریخی بودم و براساس آمار فرمانده یگان حفاظت در خصوص کشفیات و برخوردهایی که با قاچاقچیان اشیاء تاریخی صورت گرفته است به نظر می‌رسد وضعیت نگهداری و حفاظت از این مواریث تاریخی مناسب نیست.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: با توجه به بضاعت و توانی که در این بخش داریم، 50 درصد از کاری که باید در حوزه حفظ و حراست از سایت‌ها، اماکن و بناهای تاریخی انجام شود، صورت می‌گیرد.

سلطانی‌فر یادآور شد: با نگاهی عمیق و دقیق متوجه می‌شویم که شرایط فعلی، شایسته ارزش و اهمیت آثار و بناهای تاریخی ما نیست و در این بخش نیازمند بازنگری اساسی در نحوه حفاظت از آثار، بناها و اماکن تاریخی هستیم.

وی با بیان اینکه برخی از آثار تاریخی کشور به لحاظ مادی قابل ارزش‌گذاری نیست، افزود: کشور ما دارای یک میلیون محوطه، سایت و بنای تاریخی است که تاکنون 31 هزار و 100 مورد از آنها شناسایی، ثبت و کاوش شده است، 97 درصد از این آثار هنوز کاوش نشده و تعداد حفاری‌های غیرمجاز در سطح کشور بیانگر این موضوع است که قاچاقچیان اشیاء عتیقه، سریعتر از کاوشگران و پژوهشگران در این بخش تلاش می‌کنند!

رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: این یک واقعیت تلخ است، محدودیت منابع، ما را در سرعت بخشیدن به عملیات کاوش، مطالعات، احیا و مرمت آثار تاریخی با مشکلاتی مواجه کرده است و با برنامه‌‎های فعلی امکان فعالیت گسترده‌تر در این بخش وجود ندارد.

80 مرکز توزیع فلزیاب در کشور پلمپ شد

پس از آنکه خبرگزاری مهر گزارش هایی را درباره فلزیاب ها و تبلیغ آن در سطح شهرها تهیه کرد این هفته سرهنگ محمد کربلائی فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از پلمپ 80 مرکز توزیع فلزیاب در کشور خبر داد تا بگوید که دست به سینه ننشسته و فعالیت می کند.

او از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای 714 نفر از ماموران و پرسنل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی خبر داد و افزود: با افزایش تعداد پایگاه‌های میراث فرهنگی از 204 به 409 پایگاه در سطح کشور، تجهیزات حفاظتی به یگان‌های استانها ارسال شده است.

شوشتر به دارندگان مدارس یونسکو در جهان می‌پیوندد

با تشکیل مدرسه یونسکو در شهرستان شوشتر نخستین مرکز آموزشی، فرهنگی، علمی غیردولتی در خوزستان در راستای هماهنگی با پروژه‌های شبکه مدارس مرتبط با یونسکو فعالیت خود را شروع خواهد می‌کند.

نخستین مدارس این شبکه متناسب با اهداف یونسکو فعالیت‌های خود را در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، علوم، فناوری اطلاعات، علوم اجتماعی و انسانی انجام می دهند؛ ایران با توجه به موقعیت خود دربرنامه های منطقه ای یونسکو تحت آموزش میراث جهانی قراردارد. هم اکنون یکهزار مدرسه از 130 عضو یونسکو در این پروژه شرکت دارند . نگهداری پرونده های میراث فرهنگی در حیاط سازمان متولی حفاظت از آن خبرنگار مهر در حاشیه یکی از مراسم سازمان میراث فرهنگی عکسهایی از تعدادی کارتن حاوی پرونده های مربوط به میراث فرهنگی عکسی تهیه کرد که از یک ماه پیش تا کنون در حیاط پشتی سازمان میراث فرهنگی روی هم تلنبار شده است. هر فردی که وارد این مجموعه می شود در وهله اول تصور می کند که اینها پرونده ها و اسناد و مدارکی هستند که از شیراز به تهران منتقل شده اند و چون مکانی برای آنها تعبیه نشده، در حیاط سازمان میراث فرهنگی روی هم تلنبارند. چرا که پارگی گوشه هایی از این کارتن ها نشان می دهد آنها پرونده هایی با موضوع میراث فرهنگی هستند این درحالی است که کارتن ها دقیقا دیوار به دیوار مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی واقع شده اند. در این باره، ملیحه مهدی آبادی مدیر مرکز اسناد میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: اسناد متعلق به مرکز اسناد وکتابخانه پژوهشگاه میراث فرهنگی که به شیراز منتقل شده بود، به طور کامل به تهران برگشته و در حال سامان دهی مجدد هستند. این اسناد برای مراجعه پژوهشگران ساماندهی شده و با اسناد جاری متفاوتند. وی ادامه داد: اسناد و مدارکی که در حیاط مجموعه است، متعلق به اداره کل موزه ها و اسناد و نامه های جاری هستند به این معنی که مورد مراجعه اداری قرار می گیرند . طبق تعریف کتابخانه ملی اسناد اداری که چهل سال از عمر آنها گذشته و مراجعه ای به آنها نشده باشد اسناد راکد محسوب می شوند و پس از پالایش در اختیار کتابخانه ملی قرار می گیرند . گزارشی از عدم رعایت ملاحظات فرهنگی از سوی گردشگران خارجی نداشتیم رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در واکنش به طرح مجلس مبنی بر امر به معرو ف و نهی از منکر به گردشگران خارجی گفت که هیچ‌گونه گزارشی از عدم رعایت ملاحظات فرهنگی، اعتقادی و مذهبی کشورمان از سوی گردشگران تورهای خارجی ورودی اعلام نشده است، تاکید کرد: گردشگرانی که به کشور ما سفر می‌کنند با تمام قوانین و ملاحظات ایران آشنا هستند و بیشتر این افراد با هدف بازدید از جاذبه‌های تاریخی ، فرهنگی، زیازتی و مذهبی به کشور ما سفر می‌کنند.

گزارش موفقیت ایران در استرداد اموال تاریخی به متولیان میراث فرهنگی در ترکیه ارائه شد

دیدار هیات مهمان از کشور ترکیه به منظور همکاری های فنی مشترک با unodc تهران به منظور تبادل تجارت در زمینه ثبت و مستند نگاری اموال فرهنگی تاریخی، شیوه های حفاظت و حراست و چگونگی کشف و پیگیری جرایم علیه این اموال عصر روز دوشنبه 20 مردادماه در سالن اجتماعات موزه فرش برگزار شد.

در این برنامه نمایندگانی از سازمان میراث فرهنگی ، اداره کل موزه ها، بخش حقوقی ، اداره کل پلیس بین المللی ناجا، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نماینده unodc در تهران حضور داشتند و به بررسی قاچاق اشیای عتیقه و تلاش برای استرداد این اموال پرداختند آنها هر کدام فعالیت های حوزه سازمانی خود را در این باره به هیات مهمان ترک ارائه دادند چرا که پیش از این در دسامبر سال 2013 یک هیات ایرانی به ترکیه اعزام شده بود تا درباره فعالیت های این کشور در پیگیری اموال قاچاق شده از ترکیه اطلاعات لازم را کشف کند.

در این برنامه فولادی به نمایندگی از دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی گزارشی از اقدامات انجام شده برای بازپس گیری اموال تاریخی ارائه داد.

وی گفت: در زمستان سال 85 از طریق وزارت کشور ایتالیا به سفارت ایران در رم توقیف یک محموله از اشیای تاریخی که توسط پلیس امنیتی آن کشور از باندهای سازمان یافته، کشف شده بود، اعلام شد. کارشناسان موزه هنر شرق رم این اموال را ایرانی دانستند و خواستند تا مدارک ایرانی بودن این اشیا را ارائه کنیم. با ارائه این مدارک این محموله به ایران آمد.

درخواست پلیس اینترپل برای اتصال به سیستم جام میراث فرهنگی

در این برنامه رئیس تحقیقات جنایی بین المللی اینترپل تهران گفت: همکاری و تبادل اطلاعات بین پلیس اینترپل ایران و ترکیه در همه زمینه ها بسیار خوب است جز تبادل اطلاعات درباره قاچاق اشیای تاریخی.