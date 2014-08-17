محمدحسین تیرآور طراح و گرافیست در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آرم جدیدی که برای سازمان ملل طراحی کرده است، توضیح داد: پس از آغاز حمله به غزه از سوی رژیم صهیونیستی با پیگیری اخبار متوجه شدم با وجود اینکه از سوی سازمان ملل توانایی مقابله با این هجمه‌ها وجود دارد حرکت جدی‌ایی از طرفشان صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: حتی بان‌کی‌مون در سخنانش حماس را متهم کرد. زمانی هم که از سخنگوی سازمان ملل جواب خواستند تا ببینند این موضوع را تکذیب می‌کند یا خیر، تنها به گفتن این جمله که من دلم از کشتن کودکان آزرده شد، بسنده کرد.

این گرافیست تأکید کرد: این سازمان حتی می‌تواند قطعنامه اعلام کند تا جنگ به پایان برسد اما این کار را نمی‌کند و اسم خود را سازمان صلح ملل می‌داند. گرچه قادر به محکوم کردن رژیم صهیونیستی و مقابله نظامی برابر آنها است اما حتی در حرف هم دفاعی از غزه نکرده، حماس را متهم می‌کند و به اسرائیل حق دریافت راکت می‌دهد.

تیرآور تصریح کرد: بنابراین اعتقاد داشتم باید تغییراتی در آرم این سازمان صورت می‌گرفت و من به جای دوستان در سازمان ملل این طراحی را انجام دادم. آگاهانه هم این طرح را به دو زبان طراحی کردم تا با انتشارش مردم دنیا آن را ببینند.

وی درباره این طراحی هم گفت: در آرم فعلی سازمان ملل، مدارهای دور زمین و نقشه جهان در مرکز قرار دارد و حلقه زیتون به نشانه صلح دور تا دور آن طراحی شده است تا بیانگر سازمانی برای صلح در تمام دنیا باشد.

این طراح در پایان گفت: من ابتدا جای زیتون‌ها را به سیم خاردار دادم اما نتیجه برایم مطلوب نبود. این شد که فشنگ را جایگزین کردم. مدارهای مرکز آرم هم سر جایشان باقی ماندند تا با آن طرح شباهت داشته باشد، اما چند خط آن را حذف کردم و جایش سیبل گذاشتم. در وسط نقشه هم غزه هدف گرفته شده است.