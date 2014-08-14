به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارند.

بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته آینده خود گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی آینده رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی را از بین اعضاء ثابت کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه انتخاب می کنند.

همچنین قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده دونفر را به عنوان ناظر در شورای نظارت برسازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و یک نفر را به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب کنند.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هفته آینده برای پاسخگویی به سؤالات عده‌ای از وکلای ملت در صحن علنی مجلس حاضر می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین دو نفر را به عنوان عضو در هیات نظارت اندوخته اسکناس و سه نفر را جهت عضویت در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی انتخاب می کنند.