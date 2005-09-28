دخالت انگليس در جنوب ايران را پيگيري مي كنيم// ايران براي انتخابات سالم و فراگير در عراق تلاش مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي لاريجاني در حاشيه ديدار با اشرف جهانگير قاضي نماينده كوفي عنان در امور عراق در پاسخ به خبرنگار "مهر" همچنين از پيگيري جدي اين موضوع در داخل كشور خبر داد.

لاريجاني در خصوص محور گفت وگوهايش با قاضي گفت كه در آستانه انتخابات عراق در خصوص ساز وكارهاي برگزاري انتخابات سالم در اين كشور و تشكيل حكومت دموكراتيك عراق بحث و گفت وگو كرده است.

وي با تاكيد بر اينكه ايران در پي تشكيل حكومتي با ثبات در عراق است، افزود: در صورت ثبات در اوضاع سياسي عراق زمينه امنيت پايدار و گسترش همكاري هاي دو كشور فراهم خواهد شد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به نزديك شدن به زمان برگزاري همه پرسي قانون اساسي و انتخابات مجلس عراق گفت: ايران تلاش دارد كه انتخاباتي فراگير و سالم در اين كشور برگزار شود.

وي تاكيد كرد: اميدواريم با نقش آفريني سازمان ملل جلوي دخالت برخي كشورها از جمله اشغالگران در انتخابات گرفته شود تا مردم عراق با اشتياق در انتخابات شركت كنند.

اشرف جهانگير قاضي نيز در اين گفت وگو در پاسخ به سوالي مبني بر ناتواني اشغالگران در تامين امنيت عراق گفت: وظيفه سازمان ملل در تامين امنيت عراق كمك كردن به مردم اين كشور است و اين وظيفه مردم عراق است كه درباره موضوع اشغالگران و توانايي آنان در تامين امنيت تصميم بگيرند.

وي افزود: مردم عراق در انتخابات هاي گذشته توانايي خود را در تصميم گيري به خوبي نشان داده اند. مردم عراق توانايي لازم را براي اداره كشور دارند.

نماينده ويژه كوفي عنان در امور عراق در پاسخ به اين سوال كه ايران به عنوان كشور دوست و همسايه چه نقشي مي تواند در ايجاد ثبات و امنيت در عراق داشته باشد گفت: همسايگان عراق نقش بسيار مهمي مي توانند ايفا كنند.

وي افزود: كشورهاي همسايه عراق نگرانيهاي مشروع خود را دارند و حق دارند براي ايجاد صلح و ثبات در اين كشور كمك كنند.

وي در پايان تاكيد كرد: براي همين منظور و يافتن راهكارهاي همكاري ايران براي صلح و ثبات در عراق با دكتر علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان گفت وگو كرده است.