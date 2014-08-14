طرح های صنعتی و تولیدی باید حمایت ویژه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان های فومن و شفت افزود: مسئولان باید به دنبال رونق در بخش هاي توليدي باشند.

وی همچنین اظهارداشت: براي بهبود عرصه توليد در راستاي رونق اقتصادي کشور نياز به توليد ثروت در عرصه هاي اقتصادي است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: توليد ثروت مستلزم حمايت از صادرات کالا و صادرکنندگان است چراکه در صورت بازاريابي مناسب براي کالاهاي توليدي مي توان درآمد کسب و اقتصاد را از رکود خارج ساخت.

وی افزود: بنابراین مي طلبد براي بهبود وضعيت صادرات به دنبال بازارهاي جديد، توليد متنوع و با کيفيت کالايي بود که ارزش صادراتي دارد.

عاشوری با بیان اینکه موانع پیش روی تولید باید برچیده شود، اظهارداشت: ارتقای کیفیت تولید ملی بهترین و مهمترین راه برای رقابت با کالاهای خارجی است.

وی تصریح کرد: در سال های اخیر در عمل به منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولیدات ایرانی و تحقق اقتصاد مقاومتی با همت مسئولان، تلاش صنعت گران و تولید کنندگان باید حرکتی جهادی و جهشی در عرصه اقتصاد کشور صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از طرح های صنعتی و تولیدی استان باید حمایت ویژه ای صورت گیرد.

وی افزود: صنایع با تلاش شبانه روزی و ایجاد تحول کمی و کیفی در عرصه تولید، آثار تحریم های دشمنان را خنثی و آنان را در دستیابی به اهداف پلید خود، ناکام گذاشتند.

عاشوری در ادامه یادآورشد: شهرک های صنعتی فومن و شفت علاوه بر تولید محصولات مختلف و با کیفیت، زمینه اشتغالزایی برای بسیاری از جوانان منطقه و سایر شهرستان های همجوار را فراهم کرده اند.