3 مدیر در شهرستان اسلام آبادغرب منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدت زمان کوتاهی از آمدن ابراهیم رضایی بابادی، استاندار کرمانشاه نگذشته بود که برنامه عزل و نصب مدیران بومی و استانی در دستور کار استانداری کرمانشاه قرار گرفت.

در اولین تغییرات، شاهد تغییر فرمانداران بسیاری در شهرستانهای استان کرمانشاه بوده ایم.

تغییر فرمانداران شهرستانهای پاوه، سنقر، صحنه، سرپل ذهاب، قصرشیرین، اسلام آبادغرب، دالاهو و... از آن جمله تغییرات بوده است.

بعد از این نوبت به تغییر بخشداران در شهر کرمانشاه و دیگر شهرستانهای استان رسید.

روز گذشته نیز، ابراهیم رضایی، استاندار کرمانشاه در احکامی جداگانه، برخی از بخشداران و معاونتها را در شهرستان اسلام آبادغرب تغییر داد.

در یکی از این احکام که از سوی استاندار کرمانشاه صادر شده است، کیومرث جلیلیان به عنوان بخشدار مرکز اسلام آبادغرب منصوب شده است.

در دیگر حکم نیز، مسعود جابری بعنوان بخشدار حمیل اسلام آبادغرب معرفی و انتخاب شده است.

انتصاب سیدمحمد حسینی به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اسلام آبادغرب دیگر انتخاب استاندار کرمانشاه در این احکام بوده است.