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۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۴۳

دبير اجرايي نخستين نشست انجمن هاي علمي:

ايران تنها كشور صاحب انجمن هاي علمي دانشجويي در دنيا است

دبير اجرايي نخستين نشست انجمن هاي علمي گفت: گرايش دانشجويان به فعاليت در انجمن هاي علمي، با افزايش 32 درصد، رتبه اول را در ميان امور فوق برنامه دارد و در هيچ جاي دنيا چنين تجربه اي وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مهرزاد هدهدي در مراسم افتتاحيه نخستين نشست انجمن هاي علمي در دانشگاه تهران افزود: با پيگري هاي انجام شده، مقوله انجمن هاي علمي تنها در كشور ايران وجود دارد و دانشجويان در هيچ جاي دنيا تجربه اي با عنوان انجمن هاي علمي ندارند.

وي تصريح كرد: از سال 1377 با شكل گيري و روي آوري دانشجويان به كارهاي علمي و گسترش انجمن هاي علمي، وزارت علوم  به تهيه آيين نامه اي در اين خصوص اقدام كرد. از آن پس رشد و گسترش انجمن ها با شتاب بيشتري انجام گرفت و اين حركت به دانشگاه هاي غير انتفاعي و دانشگاه هاي زير نظر وزارت بهداشت و درمان نيز سرايت كرد.

دبير اجرايي نشست انجمن هاي علمي افزود: با افزايش گرايش 2/32 درصدي دانشجويان به فعاليت در انجمن هاي علمي، علاقه مندي دانشجويان به فعاليت در اين انجمن ها رتبه اول را در ميان كارهاي فوق برنامه دارد. 

وي اظهار داشت: حركت دانشجويان مسير علمي بيشتر خودجوش بوده و در سطح مديريتي اين فعاليت ها با ضعف روبرو است. بايد متناسب با نياز دانشجويان در اين زمينه پاسخگو باشيم.

مهرزاد هدهدي خاطرنشان كرد: طرح پژوهشي و نرم افزار انجمن هاي علمي، خلاصه ساختار انجمن ها و كارگاه هاي آموزشي، بخشي از طرح ساماندهي انجمن هاي علمي دانشگاه تهران، برنامه يك ساله تدوين شده اين انجمن ها و آيين نامه اتحاديه انجمن هاي علمي در اختيار مسئولين انجمن هاي علمي شركت كننده در نشست قرار گرفته است.  

مدير انجمن هاي علمي دانشگاه هاي سراسر كشور يادآور شد: نشست عمومي و تبادل نظر انجمن هاي علمي با يكديگر، برگزاري كارگاه هاي آموزشي، كميسيون و سخنراني علمي و همچنين اعطا گواهينامه به انجمن هاي علمي شركت كننده در نشست از ديگر برنامه هاي نشست انجمن هاي علمي سراسر كشور است. 

کد مطلب 234981

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