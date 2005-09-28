ايران تنها كشور صاحب انجمن هاي علمي دانشجويي در دنيا است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مهرزاد هدهدي در مراسم افتتاحيه نخستين نشست انجمن هاي علمي در دانشگاه تهران افزود: با پيگري هاي انجام شده، مقوله انجمن هاي علمي تنها در كشور ايران وجود دارد و دانشجويان در هيچ جاي دنيا تجربه اي با عنوان انجمن هاي علمي ندارند.

وي تصريح كرد: از سال 1377 با شكل گيري و روي آوري دانشجويان به كارهاي علمي و گسترش انجمن هاي علمي، وزارت علوم به تهيه آيين نامه اي در اين خصوص اقدام كرد. از آن پس رشد و گسترش انجمن ها با شتاب بيشتري انجام گرفت و اين حركت به دانشگاه هاي غير انتفاعي و دانشگاه هاي زير نظر وزارت بهداشت و درمان نيز سرايت كرد.

دبير اجرايي نشست انجمن هاي علمي افزود: با افزايش گرايش 2/32 درصدي دانشجويان به فعاليت در انجمن هاي علمي، علاقه مندي دانشجويان به فعاليت در اين انجمن ها رتبه اول را در ميان كارهاي فوق برنامه دارد.

وي اظهار داشت: حركت دانشجويان مسير علمي بيشتر خودجوش بوده و در سطح مديريتي اين فعاليت ها با ضعف روبرو است. بايد متناسب با نياز دانشجويان در اين زمينه پاسخگو باشيم.

مهرزاد هدهدي خاطرنشان كرد: طرح پژوهشي و نرم افزار انجمن هاي علمي، خلاصه ساختار انجمن ها و كارگاه هاي آموزشي، بخشي از طرح ساماندهي انجمن هاي علمي دانشگاه تهران، برنامه يك ساله تدوين شده اين انجمن ها و آيين نامه اتحاديه انجمن هاي علمي در اختيار مسئولين انجمن هاي علمي شركت كننده در نشست قرار گرفته است.

مدير انجمن هاي علمي دانشگاه هاي سراسر كشور يادآور شد: نشست عمومي و تبادل نظر انجمن هاي علمي با يكديگر، برگزاري كارگاه هاي آموزشي، كميسيون و سخنراني علمي و همچنين اعطا گواهينامه به انجمن هاي علمي شركت كننده در نشست از ديگر برنامه هاي نشست انجمن هاي علمي سراسر كشور است.