مسابقات سبک نان چوان ووشو قهرمانی استان بوشهر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سبک نان چوان ووشو استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح این دوره از مسابقات اظهار داشت: مسابقات قهرمانی استان سبک نان چوان ووشو استان بوشهر با حضور 85 شرکت کننده از تیم های مختلف استان بوشهر در سالن نفت شهر گناوه برگزار شد.

اصغر رضایی گفت: سطح کمی و کیفی این مسابقات بسیار مطلوب و عالی بود و در دو بخش تالو و ساندا به میزبانی باشگاه مبارز شهرستان گناوه با شکوه هر چه تمام تر برگزار شد که حضور تیم های شرکت کننده در این مسابقات با بهترین نفرات خود را می توان از نکات برجسته آن دانست.

رییس هیئت ووشو شهرستان گناوه گفت: این دوره از مسابقات قهرمانی ووشو استان جهت انتخابی تیم منتخب استان بوشهر برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور که در شهرستان نهاوند استان همدان برگزار خواهد شد، انجام گرفت.

رضایی تصریح کرد: در این دوره از مسابقات ما شاهد قضاوت های بسیار خوبی بودیم و 10 داور رسمی که از فدراسیون ووشو کارت داوری داشتند، مسابقات را قضاوت کردند.

وی ضمن انتقاد شدید از رییس هیءت ووشو استان بوشهر تاکید کرد: ما در استان بوشهر نفرات بسیار خوبی در دو بخش تالو و ساندا داریم اما متاسفانه، کسانی در راس هیءت ووشو استان بوشهر قرار گرفته اند که با مدیریت و سیاست های غلط خود ووشو استان را به سمت نابودی هدایت می کنند.

رییس هیئت ووشو شهرستان گناوه که به شدت از عملکرد رییس هیئت ووشو استان بوشهر در سالیان اخیر انتقاد داشت، در پایان گفت: رییس هیئت ووشو استان بوشهر از جنس واقعی ووشو نیست و تفکرات و مدیریت غلط وی در راس ووشو آستانه بوشهر بیانگر این موضوع و موید این مطلب است.

دبیر سبک گرات سان استان بوشهر نیز در حاشیه این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استاد اصغر رضایی رئیس سبک نان چوان ووشو و بنیانگذار ووشو مدرن استان بوشهر است.

صادق عبدالهی با بیان اینکه مسابقات از لحاظ تکنیکی در سطح کم نظیری برگزار شد، گفت: استاد رضایی یکی از بهترین و فنی ترین مربیان فعال ووشو کشور است که مربیگری تیم منتخب استان بوشهر در لیگ برتر ووشو در سال گذشته را وی بر عهده داشته است.

عبدالهی در پایان بیان داشت: وی بیش از 23 سال سابقه فعالیت در این رشته ورزشی را داراست و قهرمانان و مربیان زیادی را تحویل جامعه ووشو کشور داده است.