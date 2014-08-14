طرح تفکیک جنسیتی با هدف تضعیف دولت اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای حزب اسلامی کار ضمن بیان رویدادی از دوران حیات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اظهارداشت: در آن دوران عروس حضرت امام برای ایشان از اجرای طرح تفیکیک جنسیتی در یکی از دانشگاههای کشور روایت می کنند که امام راحل به حاج سید احمد آقا فرموده بودند با اجرای این طرح مخالفت شود.



فرماندار قزوین افزود: موضوع اجرای طرح تفکیک جنسیتی همان موقع در زمان امام متوقف شده بود و دیگر در خصوص آن بحثی می شد اما امروز بعد از سالها شاهدیم برخی از افراد در پی اجرای دوباره این طرح هستند که این موضوع جای سوال دارد و به نظر می رسد هدف این افراد به چالش کشیدن و تضعیف دولت باشد.



موسوی با بیان اینکه امروز اگر تصمیم گیری با برخی از افراد تندرو بود حتی در پیاده روها هم مسیر رفت و آمد زنان و مردان را جداسازی می کردند افزود: زنان باید همانطور که در زمان انتخابات و دیگر عرصه های انقلابی حضور فعال دارند در سایر عرصه فعالیت های اجتماعی، مدنی و اقتصادی هم نقش آفرینی کنند و نباید در این زمینه با آنان برخورد دوگانه ای صورت گیرد.



وی در بخش دیگری از سخنانش ترویج فرهنگ انتقاد پذیری را لازمه توسعه جامعه دانست و گفت: نهادهای مدنی به ویژه احزاب، رسانه ها و تشکلهای صنفی به عنوان زبان گویای مردم می توانند مسائل و مشکلات مردم را به مسولان منتقل کند.



فرماندار قزوین با تاکید بر لزوم فعالیت مستمر و مداوم احزاب تصریح کرد: نباید اینگونه باشد که احزاب فقط در برخی از فصول از جمله در زمان انتخاب فعالیت داشته باشند و در سایر مناسبت ها فراموش شوند بلکه حضور باشناط و مستمر گروههای سیاسی به نشاط جامعه کمک می کند.



موسوی در خصوص برنامه های دولت تدبیر و امید در زمینه افزایش فعالیت نهادهای مدنی از آمادگی فرمانداری قزوین برای ایجاد زمینه مناسب در تقویت احزاب خبر داد و گفت: تجربه دوران اصلاحات نشان می دهد در این دوران علیرغم وجود برخی از مشکلات اقتصادی نارضایتی های مردمی کمتری وجود داشته که این امر نشان دهنده نقش موثر احزاب در تنویر افکار عمومی است.



در ابتدای این دیدار نیکو دبیر حزب اسلامی در استان قزوین گزارشی از فعالیت های این حزب ارائه کرد.





