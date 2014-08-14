نتانیاهو ناپدید شده است/ خبرها را از حماس می شنویم

به گزارش خبرگزاری مهر، تلاش نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای مخفی کردن تحولات اخیر مربوط به نوار غزه انتقاد مقامات کابینه این رژیم را به دنبال داشته است. "یائیر لاپید" وزیر دارایی و از مقامات کابینه امنیتی این رژیم به روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گفت نتانیاهو اخبار وقایع منطقه را در اختیار آنها قرار نمی دهد.

وی گفت نخست وزیر ناپدید شده و گوشی همراه خود را نیز خاموش کرده است. در همین حال یک مقام اطلاعاتی اسرائیل ضمن انتقاد از رویکرد مخفی کارانه نتانیاهو، به این روزنامه گفت: ما از طریق حماس متوجه اخبار جدید می شویم. در حالی که اعضای کابینه و مقامات اطلاعاتی از عدم دسترسی خود به اخبار روز انتقاد می کنند، رسانه های این رژیم نیز این اقدام نتانیاهو را به باد انتقاد گرفته اند.

یدیعوت آحارونوت در ادامه از تلاش بی نتیجه خود برای گرفتن اطلاعات در مورد اوضاع منطقه از وزارت جنگ و دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی خبر داده است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی در پاسخ به این روزنامه از تایید خبر تمدید آتش بس در غزه خودداری کرده و مدعی شده که در حال بررسی این موضوع است.

هیئت فلسطینی مذاکره کننده در قاهره چهارشنبه شب و اندکی پیش از پایان مهلت آتش بس 72 ساعته در نوار غزه از موافقت حماس با تمدید این آتش بس تا پنج روز دیگر خبر داد. "عزام الاحمد" رئیس این هیئت فلسطینی در قاهره اعلام کرد که این آتش بس 120 ساعته تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و در این بین گروهی از هیئت فلسطینی به رام الله بازخواهند گشت تا نتایج مذاکرات را به اطلاع مقامات فلسطینی برسانند.

این در حالی است که ناتوانی ارتش اسرائیل در دستیابی به اهداف تعیین شده در جریان حمله به نوار غزه انتقادهای زیادی را متوجه کابینه نتانیاهو و ارتش کرده است. گفتنی است شب گذشته نتانیاهو طی تماسی تلفنی با "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در مورد تحولات روزهای اخیر در منطقه با وی رایزنی کرد. گفته می شود تمدید آتش بس در غزه از جمله محورهای این گفتگو بوده است.