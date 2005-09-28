رحمت اميني: ارتباط بين تئاتر و روانشناسي محكمتر خواهد شد

به گزارش خبرنگار تئاتر " مهر"، رحمت اميني منتقد و مدرس دانشگاه در نشست بررسي اثرات درماني تئاتر گفت : در زمان ارسطو با اينكه چيزي به نام روانشناسي وجود نداشت، اما موضوع " كترسيس " يا همان تزكيه نفس در نمايش از قول ارسطو گفته شد. درحقيقت لذتي كه به تماشاگر با ديدن يك نمايش دست مي دهد به كارگردان، نويسنده و بازيگران آن اثر نيز منتقل مي شود.

وي ادامه داد: نمايش درماني مجموع فنوني است كه فرد را مدد مي رساند كه از طريق بازي استعداد ها و توانايي هاي با لقوه خود را شناخته و از احساسات سركوب شده اش بهرمند شود.تئاتر درماني براي افراد معمولي جامعه نيز كاربرد دارد.

اميني با اشاره به چگونگي شكل گيري تئاتر درماني گفت:در قرون جديدكه تئاتر به سمت بداهه سازي رفت، تئاتر درماني نيز شكل گرفت.بسياري از شيوه هاي بداهه سازي در تئاتر درماني نيز به كار مي رود.در اين شيوه درماني واژگوني نقش ها بوجود آمد و بيمار خودش را از دريچه نگاه ديگران مي بيند و واگويه هاي دروني خود را عنوان مي كند. اگر روانكاوي در اين روش درماني درست صورت نگيرد، باعث معضل مي شود. بايد پژوهش هاي كاربردي در اين زمينه صورت گيرد. در تئاتر درماني فعاليت اصلي روي پيدا كردن نقطه كور شخصيت بيمار است.

وي ادامه داد: در آينده ارتباطات بين تئاتر و روانشناسي محكم تر خواهد شد و اين ارتباطات به شكل كاربردي و آموزشي در خواهد آمد.

جعفر ميرزايي كارشناس ارشد روانشناسي باليني و عضو تيم روانشناسي باليني بيمارستان روانپزشكي صدر نيز كه در باره اثرات نمايش درماني در كاهش استرس سخنراني مي كرد، گفت: يكي از روش هاي روان درماني از ديدگاه روانكاوي،نمايش درماني است. اين روش در سال 1930 ارائه شد و رويكرد آن بر مبناي روانكاوي است.در اين شيوه درماني افراد با ايفاي نقش در گروه احساسات و خواسته هايشان را در حال حاضر بيان مي كنند و تخليه هيجاني انجام مي دهند.

وي ادامه داد: فنوني كه درنمايش درماني مورد استفاده قرار ميگيردبيشتر جنبه رفتاري دارد.بيماران در اين شيوه درماني مهارت قاطعيت و ابراز وجود را پيدا مي كنند و احساسات خود را بروز مي دهند.تئاتر درماني در كشورهايي مانند بوسني پس از جنگ و حتي در كشور ما پس از زلزله بم مورد اجرا گذاشته شده و تا حد بسيار زيادي موفقيت آميز بوده است.