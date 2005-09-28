جشنواره سراسري فيلم كوتاه خوزستان آغاز به كار كرد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، دراين جشنواره موضوعي كه تا عصرروزيكشنبه ( 10مهر) ادامه خواهد داشت ، 51 فيلم كوتاه ومستند دردوبخش رقابتي " آب " و" خليج فارس " وبخش " توليدات استان خوزستان "به نمايش عمومي درخواهند آمد.

براساس اين گزارش به نقل ازروابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران، بخش هاي ويژه جشنواره فيلم كوتاه خوزستان نيزبه نمايش فيلم هاي مستند هلند ، مرورآثارفرشاد فدائيان ( L.A.B سنگ مادرخاموش ، شناسنامه كارخانه اي فراموش شده ، آبسال ، دام ، يك سازه يك شهر، سازه هاي آبي درتمدن خوزستان ) ، بخش دنياي زيرآب ( با نمايش فيلم " جان مرجان " ساخته ماني ميرصادقي و" حيات آبي خليج فارس " به كارگرداني سعيد ابوطالب ) وبرپايي كارگاه فيلم كوتاه با حضور" كامران شيردل " اختصاص يافته است.

گفتني است كه دربخش هاي رقابتي سومين جشنواره فيلم كوتاه خوزستان كه توسط ميراحمد ميراحسان ، فرهاد مهرانفروعزيزا.. حاجي مشهدي داوري خواهد شد ، آثاركوتاه ومستندي چون مريم جزيره هنگام ( مهرداد اسكويي ) ، پنجره اي روبه آفتاب ( بيژن زمان پيرا ) ، زاوش ( حسن نقاشي ) ، كلوك ( بهزاد رسول زاده ) ، دعاي باران وزندگي درزنده رود ( مرجان رياحي ) ، قلعه پرتغالي ها ( منعم قائدي ) ، جزيره پدري ( محمد ترابي ) ، خليج فارس (سيد عباس شفيعي ) ، درد كارون ( سعيد نعيمي ) ، تكيه برجام ( ميردولت موسوي ) و... روي پرده خواهد رفت .