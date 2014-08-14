آمادگي لازم براي خدمت رساني به سالمندان در كشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علي ربيعي، پيش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح مركز جامع توانبخشي سالمندان مجد اردكان اظهار داشت: در حالي كه جمعيت زيادي از جامعه ما را سالمندان تشكيل مي دهند، به نحو شايسته اي توجه به اين قشر صورت نگرفته است.
وي خاطرنشان كرد: در كشور ما متاسفانه نه زيرساختهاي نگهداري و خدماترساني به سالمندان وجود دارد و نه آموزشهاي لازم در اين زمينه به افراد داده شده است.
خيران وارد حوزه سالمندي شوند
ربيعي از خيران خواست: تا در زمينه رفع نياز سالمندان در بخشهاي مختلف توانبخشي و ... قدم بردارند تا در حوزه سالمندي يك نهضت خيري به راه بيفتد.
اين مركز در زميني به مساحت 12هزار مترمربع با اعتباري بالغ بر 20 ميليارد ريال به بهرهبرداري رسيده است و در حال حاضر، به هفت سالمند درا ين مركز خدمات ارائه ميشود.
آغاز ساخت مركز تحقيقات سالمندي در اردكان
ربيعي امروز همچنين كلنگ ساخت مركز تحقيقات سالمندي اردكان را نيز به زمين زد.
اين مركز دو هزار متر مربع مساحت دارد و براي ساخت آن يك ميليارد ريال از سوي خيران تخصيص يافته و بقيه اعتبارات در طول مدت ساخت، برآورد و احداث ميشود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ديروز به استان يزد سفر كرده و ديشب به شهرستان بافق رفت و در آنجا ضمن كلنگزني پروژه درمانگاه تخصصي، در جمع كارگران شركت سنگ آهن مركزي بافق حاضر و مشكلات و خواستههاي آنها را بررسي كرد.
وي همچنين از برخي از پروژههاي صنعتي و جوار معدني بافق بازديد كرد.
ربيعي در ادامه سفر دو روزه خود به استان يزد، امروز در شهرستانهاي اردكان و ميبد حضور يافت و چند پروژه عمراني را افتتاح كرد و عصر امروز نيز در يزد ضمن افتتاح چند پروژه، در جلسه شوراي اشتغال حضور خواهد يافت.
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