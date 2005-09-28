جلال فياضي در گفت وگو با "مهر": اهميت دستيابي به فناوري هسته اي كمتر از حادثه ملي شدن صنعت نفت نيست// بر خلاف انرژي هاي فسيلي، دانش بومي هسته اي نعمتي تجديدپذير است

سيد جلال فياضي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد گفت : نفت، انرژي تجديدپذير نيست در حالي كه دانش بومي هسته اي ايران نعمتي تجديدپذير است و بر اساس همين مساله است كه دنيا با ما چالش پيدا كرده است.
مدير مسوول سابق روزنامه قدس با بيان اينكه بايستي در روابط خود با اروپايي ها به خصوص در حوزه اقتصادي تجديد نظر كنيم تصريح كرد : هيچ دليلي وجود ندارد كشورهايي كه منافع ملي ايران را هدف قرار مي دهند با ما روابط اقتصادي داشته باشند .
فياضي با اشاره به طرح تعليق پروتكل الحاقي در مجلس افزود : حتي معتقدم بايستي به خروج از NPT انديشيد چرا كه دليلي وجود ندارد كه در پيماني كه بر عليه ما استفاده مي شود حضور داشته باشيم.
وي " نفت " را ابزار اصلي كشورمان در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت دانست و گفت : به طور حتم كاهش توليد نفت ايران قيمت آن را به بالاي 100 دلار خواهد رساند و اروپا و آمريكا را با چالش روبرو مي كند .
فياضي با اشاره به وظيفه سنگين رسانه هاي داخلي در زمينه تبين شرايط حساس كنوني و افشاگري نسبت به اقدامات فراقانوني آمريكا و رژيم صهيونيستي افزود : تلاش در جهت افزايش وفاق عمومي و شنيده شدن يك صداي واحد از كشور به خارج از كشور از وظايف مهم رسانه ها در شرايط كنوني است .
اين روزنامه نگار و تحليلگر سياسي با بيان اينكه افكار عمومي ايران بارها نظر خود را رسمي بيان كرده اند، افزود : به واقع انتخابات رياست جمهوري رفراندوم جمهوري اسلامي بود كه در عمل مردم نظر خود را با انتخابشان نشان دادند.
