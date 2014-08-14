  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۳۵

پیشنهاد جدید آمریکا در مذاکرات قاهره

پیشنهاد جدید آمریکا در مذاکرات قاهره

یکی از اعضای هیئت فلسطینی در مذاکرات قاهره، اعلام کرد که آمریکا طرحی را در خصوص ایجاد یک بندرگاه تحت نظارت و کنترل در نوار غزه، ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط  به نقل از یکی از اعضای هیئت فلسطینی در نشست قاهره اعلام کرد که آمریکا طرح جدیدی را برای برقراری آتش بس فراگیر در نوارغزه ارائه کرده است.

به موجب این گزارش واشنگتن پیشنهاد کرده است که یک بندر بین المللی در نوا رغزه ایجاد شود که ناظرانی بر آن نظارت داشته باشند.

این منبع افزود: طرح پیشنهادی آمریکا همچنان در مذاکرات قاهره مطرح و در حال بررسی است.

شایان ذکر است که ایجاد فرودگاه و بندر بین المللی  از شروط اساسی گروههای مقاومت برای برقراری آتش بس فراگیر در نوار غزه است که رژیم صهیونیستی تاکنون از موافقت با این شروط خودداری کرده است.

 

کد مطلب 2349871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها