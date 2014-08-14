پیشنهاد جدید آمریکا در مذاکرات قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط به نقل از یکی از اعضای هیئت فلسطینی در نشست قاهره اعلام کرد که آمریکا طرح جدیدی را برای برقراری آتش بس فراگیر در نوارغزه ارائه کرده است.
به موجب این گزارش واشنگتن پیشنهاد کرده است که یک بندر بین المللی در نوا رغزه ایجاد شود که ناظرانی بر آن نظارت داشته باشند.
این منبع افزود: طرح پیشنهادی آمریکا همچنان در مذاکرات قاهره مطرح و در حال بررسی است.
شایان ذکر است که ایجاد فرودگاه و بندر بین المللی از شروط اساسی گروههای مقاومت برای برقراری آتش بس فراگیر در نوار غزه است که رژیم صهیونیستی تاکنون از موافقت با این شروط خودداری کرده است.
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