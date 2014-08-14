شهرداري هاي ايران نسبت به اجراي پروژه هاي فرهنگي دغدغه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سلطان اسعد ظهر پنچشنبه در بازدید از بافت فرسوده پیرامونی حرم رضوی اظهار کرد: سطح توجه و اهميت دادن به پروژه هاي فرهنگي در شهرداري هاي ايران بسيار بالا است که این موضوع در شهرداري هاي لبنان كمتر پرداخته شده است.

وي در خصوص پیشرفت های فیزیکی مشهد بيان كرد: شهر مشهد و بافت فرسوده آن نسبت به 30 سال گذشته پیشرفت داشته و شهرداري اين شهر توانسته اقدامات موثر و مناسبي را براي توسعه و عمران و آباداني پايتخت معنوي انجام دهد.

رئیس اتحادیه شهرداران لبنان در رابطه با قانون شهرداری ها در لبنان اظهار کرد: در لبنان یک هزار شهرداری وجود دارد که شهردار و مجلس شورای شهرداری برای یک دوره 6 ساله و توسط مردم انتخاب می شوند.

وی بیان کرد: بودجه شهرداری لبنان از دو منبع اصلی یعنی عوارض سالیانه بر تراز تجاری و منازل، پروانه های ساخت ساختمان ها و بودجه دولت تامین می شود.

وي تاكيد كرد: مطابق قانون لبنان صلاحیت ها و قدرتی که به شهرداری داده شده زیاد است و بر اين اساس اين بخش می تواند برای هر منطقه طرح جامع تهیه کرده و در تمامی موضوع های مسکونی، بهداشتی، تربیتی و صنعتی دست داشته باشد اما در عمل به خاطر اينكه محدوديت امكانات وجود دارد، شهرداري ها تمركز خود را بر روي خدمات مستقيم نظير پسماند، كنترل ترافيك و امنيت عمومي مناطق قرار مي دهند.

رئیس اتحادیه شهرداران لبنان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه مشترك ميان شهرداري مشهد و لبنان افزود: اين تفاهم نامه فرصتي استراتژيك براي لبنان است زيرا تجربه شهرداري مشهد همان تجربه نظام ولايت فقيه روي شهر است و ما مطمئن هستيم كه اين تفاهم نامه نتايج خوبي براي شهرداري ها به دنبال خواهد داشت.

اسعد بيان كرد: شهرداري مشهد به خاطر وجود بارگاه منور رضوي نه تنها به شهروندان اين شهر بلكه به تمام مردم اين كشور و مسافراني كه وارد پايتخت معنوي مي شوند، خدمت رساني مي كند و به همين دليل داراي تجارت بسياري در حوزه خدمات رساني است.

شهردار منطقه ثامن نيز در اين مراسم اظهار كرد: شيعيان لبنان مايه افتخار شيعيان دنيا هستند و رابطه بسيار صميمي و تنگاتنگي ميان شيعيان ايران و لبنان برقرار است.

حميد ضميري گفت: شهرداري ها در ايران حدود 105 سال است كه شكل گرفته اند و در ابتداي شكل گيري تا 15 سال گذشته تمامي درآمدهاي شهرداريها توسط دولت تامين مي شد و بعد از آن در سال 1365 مسئله خودكفايي شهرداري ها مطرح شد و از آن زمان كمك دولت به شهرداري ها كمتر شد و امروز به حدود 5 درصد رسيده است.

وي عنوان كرد: ضابطه تشكيل شهرداري در كشور ما 5 هزار نفر در هر مكان است و بعد از كاهش كمك هاي دولتي، شهرداريها درآمدهايشان به درآمدهايي كه از مردم بدست مي آمد متكي بود و اين درآمدها به مستمر و ناپايدار تقسيم بندي شد.

وي ادامه داد: درآمدهاي مستمر شامل عوارض نوسازي و درآمدهاي ناپايدار از طريق صدور پروانه ساخت بدست مي آيد و از سويي ديگر اين مسئله را نيز بايد در نظر داشت كه شهرهاي كشور ما و كلان شهرها به لحاظ درآمدها و هزينه ها شرايط بهتري دارند اما در شهرهاي كوچك مشكلات بيشتر است.

شهردار منطقه ثامن با اعلام اينكه يكي از چالش هاي مشهد به نداشتن مديريت يكپارچه بازمي گردد، افزود: شهرداري مشهد 13 منطقه دارد كه يكي از اين مناطق، منطقه ثامن است و براي بهسازي و بازسازي بافت فرسوده پيراموني حرم رضوي اقدامات متعددي صورت گرفته است.

ضميري بيان كرد: توسعه شبكه معابر، تشويق مالكين خانه هاي كوچك براي تجميع سازي، ايجاد فضاهاي عمومي و پارك و .... از عمده وظايف و اقداماتي است كه براي بافت پيراموني حرم رضوي تعريف شده است.

وي اظهار كرد: شهرداري ثامن تاكنون حدود 40 درصد به اهداف خود در زمينه بازسازي و بهسازي بافت پيراموني حرم رضوي دست يافته اما در مجموع به دليل كمبود منابع مالي اين طرح با كندي روبروست.

مدير روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري مشهد هم در ادامه اين مراسم گفت: مسئول اتحادیه شهرداران لبنان و هیئت همراه در سفر خود به اين شهر از پروژه هاي مختلف بازديد كرده و از نزديك با توانمنديهاي پايتخت معنوي در حوزه حمل و نقل؛ خدمات شهري، فرهنگي و اجتماعي آشنا شدند.

مهدي رضوي كيا اظهار كرد: تمامي كشورهاي دنيا مي دانند كه جمهوري اسلامي از حزب الله لبنان حمايت سياسي مي كند اما در حال حاضر قرار است در حوزه مهندسي و خدمات هم ميزان تعامل و ارتباط خود را با شهرداري هاي لبنان گسترش دهيم.

وي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص انعقاد تفاهم نامه همكاري ميان شهرداري ايران و لبنان عنوان كرد: اين تفاهم نامه در راستاي ارائه تجربيات شهرداري مشهد به شهرداري هاي لبنان و تعميق روابط در حوزه شهري منعقد شده است.

گفتني است، مسئول اتحادیه شهرداران لبنان و هیئت همراه طي روزهاي گذشته در سفر به مشهد از شهردار منطقه 7، فرهنگسراي زيارت و فرهنگسراي كودك و آينده بازديد كردند.