۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۲۱

در حالي كه مشروعيت آن در جهان پذيرفته نيست؛

رژيم اشغالگر قدس خواهان عضويت در شوراي امنيت شد

در ميانه كشمكش كشورهاي مختلف براي عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل، رژيم صهيونيستي نيز خواهان عضويت در اين شورا شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه صهيونيستي هاآرتص، اسراييل براي نخستين بار پس از زمان طولاني عضويت در سازمان ملل اعلام كرد كه قصد دارد براي عضويت در شوراي امنيت اقدام كند.

دان گيلرمن (Dan Gillerman) سفير اسراييل در سازمان ملل با برخي از مقامات اين سازمان ديدار و اعلام كرد: اسراييل قصد دارد تمايل خود براي كانديداتوري عضويت در شوراي امنيت را به اين شورا اعلام كند و درخواست رسمي درباره اين موضوع در چند روز آينده ارائه خواهد شد.

از سال 1963 كه رژيم صهيونيستي به عضويت سازمان ملل درآمد، سفير اين رژيم براي نخستين بار در نشست مجمع عمومي سران كه در اواسط سپتامبر برگزار شد، رياست مجمع عمومي را بر عهده داشت.

طبق قوانين سازمان ملل تمام اعضاي اين سازمان مي توانند براي عضويت در شوراي امنيت اقدام كنند.

گيلرمن گفت: هم اكنون موقعيت مهمي براي اسراييل محسوب مي شود. زماني كه اگر ما استفاده صحيحي از آن داشته باشيم مي توانيم منافع مهمي  برداشت كنيم.

وي درباره دليل مهم بودن زمان كنوني براي اسراييل چيزي نگفت. 

