وصول مطالبات مالیاتی تولیدکنندگان توسط اتاق بازرگانی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن زاده ظهر پنج شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که در محل اتاق جلسه استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: با توجه به بررسی لایحه اصلاح نظام مالیاتی که در حال حاضر در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، باید مجلس به این نکته توجه کند که محکومیت زندان برای مدیران واحدهای تولیدی صحیح نیست.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اصلاح قوانین حوزه مالیاتی کشور به نفع تولیدکنندگان اظهار داشت: استقلال حوزه داوری و کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مورد درخواست اعضای اتاق بازرگانی است.

حسن زاده در همین راستا ابراز داشت: پیشنهاد می کنیم که واگذاری هیات کمیسیون مالیاتی به یکی از سازمان های غیردولتی واگذار شود که به نظر می رسد بهترین مرکز برای این مهم ،اتاق بازرگانی استان است.

رییس اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه نظارتی که بعضی از سازمان های مسوول اعمال می کنند، تخصصی و اصولی نیست و باید به صورت تخصصی انجام شود.

وی همچنین در بخش پایانی سخنان خود از عملکرد نظام بانکی کشور انتقاد و تصریح کرد: متاسفانه بعضی اوقات مشاهده می شود که بانک ها بروکراسی های پیچیده ای برای حل مشکلات تولید کنندگان دارند و مثلا برای ارائه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، فاکتور خرید می خواهند که این امر باعث شده است فاکتورهای صوری زیادی وارد اسناد مالی واحدهای تولیدی شود.