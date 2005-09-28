سوابق مديريتي گزينه هاي مطرح براي تصدي پست وزارت نفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، ديروز علي اصغر زارعي ، علي وطني ، سيد علي بهشتيان و سيد كاظم وزيري هامانه در كميسيون انرژي مجلس حضور يافته و اهداف و سياست هاي خود را در وزارت نفت بيان كردند .

براساس اين گزارش ، چالش هاي موجود وزارت نفت ، اصلاح ساختار نفت ، تغيير قراردادهاي نفتي و صيانت از مخازن نفتي و شفاف سازي قراردادهاي نفتي از مهمترين محورها وسياست هاي گزينه هاي اصلي تصدي پست وزارت نفت بوده است.

خبرگزاري مهر سابقه اي از فعاليت هاي اين 4 گزينه براي تصدي وزارت نفت را منتشر مي كند كه به شرح زير است :

علي وطني داراي ليسانس مهندسي نفت با گرايش پالايش نفت وفوق ليسانس مهندسي شيمي با گرايش مهندس گاز است .

وي در سال 1365 رييس مهندسي طرحهاي شركت ملي گاز بوده و تا سال 1368 نيز رياست دانشكده نفت آبادان با ( حفظ سمت ) به عهده داشته است .

وطني همچنين از سال 1378 تا 1380 معاون پژوهشي معاونت منابع انساني و آموزشي وزارت نفت بوده و درحال حاضر نيز مشاور كميسيون انرژي مجلس است .

سيد علي بهشتيان نيز داراي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه امير كبير و مديريت دولتي در كارشناسي ارشد است .

وي از سال 78 تا امروز مدير شركت سرمايه گذاري تامين بوده كه 20 شركت پتروشيمي و پتروكيميايي را در بردارد.

وي در سال1364 ، معاونت مالي ، اداري وزارت نفت و امور اداري را به عهده داشته و همزمان نيز عضو هيات مديره شركت ملي نفت بوده است .

وي در سال 1366نيز به مدير عاملي شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي و قائم مقامي وزير نفت و در سال 1368 نيز به قائم مقامي نهاد رياست جمهوري برگزيده شد .

بهشتيان همچنين در سال 73 مديريت پژوهشگاه صنعت نفت ، در سال 77 مديريت توليد مناطق خشكي به عنوان بزرگترين مجموعه توليدي نفت كشور و از آذر ماه 77 نيز به دنبال تغييرات ساختاري به مديريت شركت ملي نفت مناطق نفت خيز برگزيده شد و از مهمترين دستاوردهاي وي توسعه ميدان نفتي دارخوين است .

سيد كاظم وزيري هامانه نيز داراي مدرك ليسانس مهندسي مكانيك است و تا كنون در مديريتهايي همچون مديريت پروژه در مهندسي و ساختمان نفت ، مدير امور اداري شركت ملي نفت ، عضو هيئت مديره شركت ملي نفت ايران ، رئيس بررسي و تنظيم هدفها و خط مشي هاي برنامه ريزي نفت ، معاون مدير امور اداري (با حفظ سمت)، معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران به كار در وزارت نفت مشغول بوده است.

مدير برنامه ريزي تلفيقي و عضو هيئت مديره نفت ، مدير برنامه ريزي و عضو هيئت مديره شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (با حفظ سمت) ، معاون وزير در امور پژوهش و برنامه ريزي (با حفظ سمت) ، عضو هيئت امناي دانشگاه صنعت نفت ، معاون وزير و مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (با حفظ سمت) ، قائم مقام مدير عامل و مدير امور اداري و عضو هيئت مديره شركت ملي نفت ايران ، قائم مقام مدير عامل و عضو هيئت مديره كالاي لندن، معاون وزير در امور اشتغال و معاون وزير در امور هماهنگي از ديگر پستهاي مديريتي وزيري هامانه بوده است .

علي اصغر زارعي نيز چهارمين كانديداي تصدي وزارت نفت است. وي فارغ التحصيل دانشگاه نفت آبادان بوده و تحصيل خود را در رشته "مديريت "تا دكتري ادامه داده است .

وي در سال 75 ، از مسئولين دوران دفاع مقدس بوده و در همان سال نيز به رياست دانشگاه فني و مهندسي امام حسين انتخاب مي شود.

همچنين در سال 79 به قائم مقامي دانشگاه امام حسين برگزيده شده و از سال 1380 تاكنون نيز رياست سازمان بسيج اساتيد دانشگاههاي كشور را به عهده دارد .