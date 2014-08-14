برگزاري هفته دولت در زنجان از قالب هاي كليشه اي و تكراري خارج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری با بیان اینکه پیشرفت استان زنجان در تدوین برنامه ششم از دولت بالاتر است افزود: هم اکنون برای بخش آب، کشاورزی، صنعت و معدن، امور فرهنگی و عمران و مدیریت شهری برنامه های توسعه استان توسط اتاق فکر تدوین و نهایی شده است.



وی با بیان اینکه برنامه های پیش بینی شده برای هفته دولت از قالب های کلیشه ای و تکراری خارج می شوند ادامه داد: در هفته دولت امسال درب های دستگاه های دولتی و اتاق مدیران و مسئولان باز و مردم با آسانترین شیوه با مسئولان در ارتباط خواهند بود.

انصاری افزود: شعار هفته دولت امسال ˈآرامش و امیدˈ است و دستگاههای اجرایی باید اقدامات و دستاوردهای دولت را به نحو مطلوب در این هفته اطلاع رسانی کنند.



استاندار زنجان با تاکید بر این موضوع که باید در فرمانداری های استان با مسوولیت شخص فرماندار ستاد هفته دولت تشکیل شود، اظهار کرد: همه دستگاه های اجرایی موظفند پروژه های آماده بهره برداری و قابل افتتاح، پروژه های جدید عمرانی شروع طرح اقتصادی و سرمایه گذاری و برگزاری نمایشگاه عملکرد و خدمات رسانی را عملیاتی کنند.



استاندار زنجان افزود: در این هفته، چهار همایش تخصصی حاصل اقدامات اتاق فکر استان برگزار خواهد شد.



انصاری گفت: تمامی دستگاه های اجرایی از 24 مرداد تا 8 شهریور امسال نمایشگاه عملکرد خدمات رسانی را در محیط های اداری برگزار و زمینه بازدید اقشار مختلف مردم را فراهم کنند.



وی تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید در این هفته با خانواده های شهدا دیدار کنند.