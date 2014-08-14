لزوم ایجاد واحد عظیم لبنیاتی در آذربایجان شرقی/ نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با استفاده از ظرفیت صنعتی استان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده بعد از ظهر پنج شنبه در پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: متاسفانه بخش عظیمی از ناوگان حمل و نقل استان فرسوده شده است و باید نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، با استفاده از ظرفیت تولیدات صنعتی استان انجام شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه صنعت دام و طیور، نقش مهمی در افزایش ثروت استان و ایجاد اشتغال دارد اظهار داشت: تولید کنندگان این عرصه باید بیش از پیش تلاش کنند و استان را به جایگاه واقعی خود برسانند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم ایجاد یک واحد عظیم لبنیاتی در استان تصریح کرد: با توجه به نقش حساس صنعت دام و طیور در اقتصاد استانی، مجموعه مدیریت عالی استان در حد توان خود از این مهم حمایت می کند.

جبارزاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تولید کنندگان و بخش خصوصی در صورتیکه بتوانند واردات نهاده های دامی را انجام دهند بیش از پیش می توان هزینه های ناشی از تولید را هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف کننده کاهش داد.

وی تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی را از مهم ترین اولویت های استانی دانست و اظهار داشت: از سیستم بانکی تقاضا داریم که با اعطای تسهیلات مناسب، زمینه لازم برای این امر را فراهم کند.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئولان مربوطه همچون شهرداری و پلیس راهنمایی باید از تردد خودروهای آلاینده در استان جلوگیری کنند.

جبارزاده در پایان خاطر نشان شد: انتقادات و پیشنهادات اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اصلاح قوانین موجود مالیاتی و لایحه جدید، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منعکس می شود.