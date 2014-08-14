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۲۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۴

جبارزاده تایید کرد:

لزوم ایجاد واحد عظیم لبنیاتی در آذربایجان شرقی/ نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با استفاده از ظرفیت صنعتی استان

لزوم ایجاد واحد عظیم لبنیاتی در آذربایجان شرقی/ نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با استفاده از ظرفیت صنعتی استان

تبریز- خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت های موجود در استان بر لزوم ایجاد واحد عظیم لبنیاتی در آذربایجان شرقی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده بعد از ظهر پنج شنبه در پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: متاسفانه بخش عظیمی از ناوگان حمل و نقل استان فرسوده شده است و باید نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، با استفاده از ظرفیت تولیدات صنعتی استان انجام شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه صنعت دام و طیور، نقش مهمی در افزایش ثروت استان و ایجاد اشتغال دارد اظهار داشت: تولید کنندگان این عرصه باید بیش از پیش تلاش کنند و استان را به جایگاه واقعی خود برسانند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم ایجاد یک واحد عظیم لبنیاتی در استان تصریح کرد: با توجه به نقش حساس صنعت دام و طیور در اقتصاد استانی، مجموعه مدیریت عالی استان در حد توان خود از این مهم حمایت می کند.

جبارزاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تولید کنندگان و بخش خصوصی در صورتیکه بتوانند واردات نهاده های دامی را انجام دهند بیش از پیش می توان هزینه های ناشی از تولید را هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف کننده کاهش داد.

وی تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی را از مهم ترین اولویت های استانی دانست و اظهار داشت: از سیستم بانکی تقاضا داریم که با اعطای تسهیلات مناسب، زمینه لازم برای این امر را فراهم کند.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئولان مربوطه همچون شهرداری و پلیس راهنمایی باید از تردد خودروهای آلاینده در استان جلوگیری کنند.

جبارزاده در پایان خاطر نشان شد: انتقادات و پیشنهادات اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اصلاح قوانین موجود مالیاتی و لایحه جدید، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منعکس می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2349910

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