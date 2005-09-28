قرارداد 42 ميليون دلاري شركت Computer Scineces با وزارت دفاع امريكا

به گزارش خبرنگار سرويس فناوري گروه دانشگاهي "مهر" به نقل از منابع اينترنتي، اين شركت امروز اعلام كرده است، قراردادي به ارزش بالغ بر3/42 ميليون دلار براي ميزباني وب و سرويس هاي كاربردي با مركز اطلاعات تكنيكي وزارت دفاع منعقد كرده است.

براساس اين گزارش اين قرارداد چهار ساله كه شامل يك حق انتخاب دو ساله است به دنبال قرارداد 5 ساله قبلي منعقد شده است.



مطابق آخرين قرارداد، شركت Computer Sciences در حدود 80 سايت اينترنتي داخلي و خارجي را براي دفاتر وزارت دفاع، رئيس ستاد مشترك، امور مالي، سرويس هاي حسابداري و ديگر قسمت هاي مربوط به اين وزارتخانه پشتيباني خواهد كرد.





اين شركت اعلام كرده است قابليت هاي شبكه را به هم مرتبط خواهد كرد، جستجوهاي متن را گسترش خواهد داد و وب سرورها را پشتيباني خواهد كرد.

در حدود 50 نفر از كاركنان شركتComputer Sciences در Ft.Belvoir در ايالت ويرجينيا و در ستاد مركزي اطلاعات تكنيكي وزارت دفاع آمريكا و ديگر مكان هاي منطقه واشنگتن به كار مي پردازند.



سهام شركتComputer Sciences با افزايش 19 سنتي به 90/44 دلار در معاملات سه شنبه در بورس سهام نيويورك رسيد.