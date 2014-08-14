حضور و استقبال مردم در سفر رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری ارزشمند بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید زمانیان ظهر پنج شنبه در نشست با مدیران چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مقدمات سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به این استان به طور کارشناسی انجام شد.

وی تصریح کرد: کارگروه ها، جلسات و تیم هایی که تشکیل شد خوب ارزیابی شدند.

زمانیان با اشاره به اینکه سفر هیئت دولت به این استان برکات زیادی را به همراه داشت، یادآور شد: لازم است مطالبی که در این سفر مصوب شد مدیران و مسئولین پیگیری کنند تا به نتیجه برسد.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سفر هیئت دولت به این استان فرصت ارزشمندی بود که مسائل کلیدی استان در این سفر رقم خورد.

امید داریم آنچه که به مردم وعده داده شده است با همکاری و همیاری اجرایی شود

زمانیان بیان داشت: پروژه های مثل راه آهن، چهارخطه ها، آب و... از جمله مواردی بوده است که به صورت ویژه درباره آنها با وزرا و رئیس جمهور صحبت شد.

وی یادآور شد: امید است با ارائه مطالبی که به طور صادقانه مدیران این استان به رئیس جمهور ارائه داده اند عملکرد خوبی را برای استان به همراه داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همدلی و همکاری بین همه شما می تواند به رشد و توسعه استان کمک زیادی کند، عنوان کرد: امید است آنچه که به مردم وعده داده شده است با همکاری و همیاری یکدیگر اجرایی شود.

وی تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری پتانسیل ها و ظرفیت هایی بالایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و در مسیر توسعه قرار گیرند.

زمانیان عنوان کرد: باید با همکاری برای پیشرفت استان تلاش کنیم و استان را به یکی از استان های توسعه یافته تبدیل کنیم.