به گزارش خبرنگار مهر، این اثر نوشته رینو سوکه آکوتاگاوا نویسنده ژاپنی است که فعالیت ادبی خود را با ترجمه آثار آناتول فرانس و جان کیتس در ژاپن آغاز کرد و در 20 سالگی رمان «در بیشه‌زار» را نوشت که شاهکار او به شمار می‌رود و فیلم سینمایی «راشومون» به کارگردانی آکیرا کوروساوا بر اساس همین رمان ساخته شد.

کتاب «تار عنکبوت و داستان‌های دیگر» مجموعه هفت داستان کوتاه آکوتاگاوا است؛ نویسنده‌ای که لقب پدر داستان کوتاه ژاپن را دارد و در این داستان‌ها خلاقیت و عمق احساسات شخص او نسبت به هنر و انسان به صورت سمبلیک نشان داده می‌شود.

در یکی از این داستان‌ها می‌خوانیم:

سرم را با شور و هیجان بلند کردم و به بررسی دخترک پرداختم، انگار که او فردی کاملاً متفاوت است. او دوباره به صندلی رو به روی من بازگشته بود و لُپ‌های سرمازده‌اش را درون شال گردن سبزرنگش پنهان کرده بود، در یک دستش بقچه و در دست دیگرش بلیط درجه دوی باارزشش را محکم می‌فشرد...

کتاب 104 صفحه‌ای و مصور «تار عنکبوت و داستان‌های دیگر» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 5500 تومان با برگردان نیکی نیکنام اصل از سوی انتشارات مروارید منتشر شده است.