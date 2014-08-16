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۲۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۲۰

از پدر داستان کوتاه ژاپن؛

مجموعه «تار عنکبوت و داستان‌های دیگر» منتشر شد

مجموعه «تار عنکبوت و داستان‌های دیگر» منتشر شد

مجموعه «تار عنکبوت و داستان‌های دیگر» نوشته رینوسوکه آکوتاگاوا نویسنده ژاپنی در ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر نوشته رینو سوکه آکوتاگاوا نویسنده ژاپنی است که فعالیت ادبی خود را با ترجمه آثار آناتول فرانس و جان کیتس در ژاپن آغاز کرد و در 20 سالگی رمان «در بیشه‌زار» را نوشت که شاهکار او به شمار می‌رود و فیلم سینمایی «راشومون» به کارگردانی آکیرا کوروساوا بر اساس همین رمان ساخته شد.

کتاب «تار عنکبوت و داستان‌های دیگر» مجموعه هفت داستان کوتاه آکوتاگاوا است؛ نویسنده‌ای که لقب پدر داستان کوتاه ژاپن را دارد و در این داستان‌ها خلاقیت و عمق احساسات شخص او نسبت به هنر و انسان به صورت سمبلیک نشان داده می‌شود.

در یکی از این داستان‌ها می‌خوانیم:

سرم را با شور و هیجان بلند کردم و به بررسی دخترک پرداختم، انگار که او فردی کاملاً متفاوت است. او دوباره به صندلی رو به روی من بازگشته بود و لُپ‌های سرمازده‌اش را درون شال گردن سبزرنگش پنهان کرده بود، در یک دستش بقچه و در دست دیگرش بلیط درجه دوی باارزشش را محکم می‌فشرد...

کتاب 104 صفحه‌ای و مصور «تار عنکبوت و داستان‌های دیگر» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 5500 تومان با برگردان نیکی نیکنام اصل از سوی انتشارات مروارید منتشر شده است.

کد مطلب 2349938

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