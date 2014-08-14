به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شهرستان قرچک، با مشکلات و دغدغه های سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قرچک از نزدیک آشنا شد.

در این نشست محمدرضا نعمت زاده با اشاره به مشکلات و معضلات موجود برای راه اندازی و افتتاح شهرک صنعتی قرچک اظهار داشت: شهرک صنعتی قرچک با موانع و مشکلاتی روبرو است که فعال کردن و حل این معضلات در برنامه های وزارت صنعت و معدن قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از ویژگی های شهرستان قرچک داشتن نیروی کار فراوان بوده و شهرک صنعتی این شهرستان با توجه به نیروی انسانی و نزدیکی به تهران از پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه گذاران برخوردار است و باید به کارگیری فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی در دستور کار مسئولان شهرستان و وزارتخانه قرار گیرد.

وی ادامه داد: حذف قوانین زائد حضور سرمایه گذاران در بخش های اقتصادی و صنعتی را دچار تحول می کند به همین خاطر باید با روش های کارشناسانه به فکر تسهیل امور فعالان این عرصه شد و در زمینه حذف قوانین زائد گام برداشت.

نعمت زاده اضافه کرد: آرامش و امنیت اگر نباشد، سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری نمی‌آیند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم سعی می‌کند چنین احساس آرامش و امنیتی را حاکم کند و خود را بدهکار مردم می‌داند و در سال‌های اخیر چک‌های برگشتی، متوسط 20 میلیون چک در سال بوده است و اگر قانون باشد ولی عمل نشود، مشکلات عدیده‌ای بوجود می‌آید.

کمبود نقدینگی صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی قرچک را با مشکل مواجه ساخته است

در این نشست علی صادقی با اشاره به مشکلات بخش صنعت قرچک اظهار داشت: یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها، توجه ویژه به بخش صنعت و تولید ملی بود که متأسفانه هنوز فعالان اقتصادی و صنعتی شهرستان قرچک با مشکلات متعددی روبرو هستند.

فرماندار قرچک افزود: امروز سرمایه گذاران و فعالان صنعتی در قرچک با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی و پیچ و خم های اداری مواجه هستند که اعطای تسهیلات و وام با سود پایین می تواند به عنوان مشوق خوبی موجب رونق فعالیت های اقتصادی در این شهرستان شود.

وی ادامه داد: قرچک از جمله شهرستان های تازه تأسیس به شمار می رود به همین خاطر نیازمند توجه ویژه است و حل مشکلات شهرک صنعتی قرچک علاوه بر رونق اقتصادی زمینه اشتغالزایی در این شهرستان را نیز فراهم می کند.

این مسئول اضافه کرد: طبق سرشماری سال 90 جمعیت قرچک 230 هزار نفر اعلام شده که با توجه به روند افزایشی مهاجرت به این شهرستان، به دلیل قرار گرفتن در کریدور ارتباطی بین چندین شهرستان و دو استان و نزدیکی به پایتخت و همچنین حضور حدود 50 هزار نفر اتباع بیگانه، جمعیت شهرستان قرچک بیش از 300 هزار نفر برآورد می‌شود.

ترکیب غالب قرچک کارگری است

وی عنوان کرد: وجود بیش از 130 هزار نفر دارنده دفترچه درمانی تامین اجتماعی، نشان‌گر ترکیب جمعیت غالب کارگری شهرستان بوده و با توجه به اینکه حدود 69 درصد جمعیت قرچک، زیر 30 سال است برنامه‌­ریزی در جهت مهارت‌­آموزی این جمعیت پویا و سرمایه­‌گذاری­‌های صنعتی امری ضروری است.

صادقی اضافه کرد: یکی از مشکلات مهم و اساسی شهرک صنعتی قرچک آن است که متأسفانه هنوز برای تغییر کاربری زمین های کشاورزی این شهرک به صنعتی، اقدام اساسی صورت نگرفته و این موضوع عملا فعالیت و اشتیاق سرمایه گذاران و فعالان صنعتی را دچار مشکل می کند.

وی گفت: فرمانداری در مدت حضور بنده ضمن قانونمند کردن فعالیت‌­های مزبور، حمایت‌­های قانونی لازم را برای تسریع در به بهره‌­برداری رسیدن آن در دستور کار قرار داده است و در همین راستا و برای افزایش بهره‌وری، لازم است برای استقرار صنایع در این شهرک صنعتی، کمیته ای با عضویت شرکت شهرک­‌های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل حفاظت محیط زیست استان و فرمانداری قرچک شکل گرفته تا علاوه بر تدوین استراتژی و اولویت‌­بندی، بر روند واگذاری اراضی و ورود صنایع مختلف کم آب بر، پربازده و غیرآلاینده در چارچوب زون‌­بندی مصوب، نظارت کافی نیز داشته باشند.

قرچک نیازمند استقرار صنایع کم آلاینده و پربازده است

این مسئول عنوان کرد: قرچک به دلیل مهاجر پذیر بودن، نیازمند استقرار صنایع کم آلاینده و پربازده است تا زمینه ایجاد فرصت های شغلی فراوان را برای جوانان جویای کار این منطقه فراهم کند که امید است مسئولان وزارت صنعت این مسأله را مورد توجه قرار دهند.

وی گفت: بعضی از واحدهای تولیدی شهرستان، صنفی بوده و دارای پروانه کسب می­‌باشند ولی به دلیل برخی مقررات از جمله عدم تفکیک صنف و صنعت، امکان برخورداری از تسهیلات و حمایت‌­های دولتی برایشان وجود ندارد که لازم است توجه ویژه‌ای به این موضوع شود

گفتنی است شهرک صنعتی قرچک نزدیک ترین شهرک به پایتخت و بزرگ ترین شهرک صنعتی استان تهران است و خط قطار شهری از فاصله حدود یک کیلومتری شهرک صنعتی عبور می کند که به طور حتم صنایع، استقبال خوبی از این شهرک خواهند داشت و به محض واگذاری زمین، این استقبال شروع خواهد شد و تمام صنایع غیرآلاینده مثل صنایع غذایی، داروسازی، الکترونیک و... در این مکان احداث خواهند شد.