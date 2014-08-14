امضای طومار از سوی خبرنگاران اصفهانی در اعتراض به کشته شدن 11 خبرنگار در غزه

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ، ظهرامروز جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه اصفهان به همراه مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان به دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان مراجعه و طوماری که پیش از این از سوی بیش از یکصد خبرنگار اصفهانی به امضا رسیده بود را برای ارسال به وزارت امور خارجه و در دفاع از مردم مظلوم غزه و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی برای کشتن 11 تن از خبرنگاران در غزه را به رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان، تحویل دادند.

مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان در نشستی که با آقای کارشناس رئیس دفتر وزارت امور خارجه اصفهان و اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: خبرنگاران اصفهان به رسم ادای وظیفه و به حمایت و دفاع از همکاران خود در حرکتی نمادین طومار امضاء کردند.

منصور گلناری با اشاره به اینکه 160 نفر از خبرنگاران اصفهان این طومار را امضاء کردند ادامه داد: امید است این طومار با تحویل به این دفتر در مجامع بین المللی مطرح و به دفاع از حرفه خبرنگاری که حد و مرز نمی شناسد و جنایاتی که علیه این افراد در غزه صورت گرفته برخیزند.

وی خاطرنشان کرد: بدنبال امضای این طومار و تحویل به وزارت امور خارجه امید داریم که دیگر شاهد اینگونه حوادث تلخ نباشیم.

گلناری نیز از رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان خواستار ارتباط و تعامل نزدیک این دو نهاد با یکدیگر شدند و گفت: با توجه به موقعیت اصفهان و اینکه با بسیاری از کشورها عقد خواهر خواندگی دارد بنابراین زمینه ای فراهم شود تا گروه خبری اصفهان نیز در این سفرها مسئولان استانی را همراهی و زیرا که در هر واقعه خبرنگاران حضور نداشته باشند مساوی است با اینکه خبری به وقوع نپیوسته است.

محمد کارشناس مسئول دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان نیز بیان داشت: این اقدام خانه مطبوعات امری پسندیده است که به طور قطع نقش موثری در حوزه بین المللی بر جای خواهد گذاشت.

وی این حرکت را در نوع خود بی نظیر دانست و تصریح کرد: خبرنگار کشی و تعرض به حقوق خبرنگاران در غزه کمتر موضوعی است که مورد توجه بوده و در کنار این جنایات بزرگ خودنمایی کند و این حرکت خبرنگاران اصفهان بسیار بجا است.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان از خانه مطبوعات اصفهان خواست که درخواست های جامعه خبری را از این وزارتخانه به شکل مکتوب ارائه و گفت: فراهم کردن زمینه ای برای خبرنگاران و سفر به کشورهای خواهر خوانده برای انتقال اخبار و اطلاع رسانی آن پیشنهاد خوبی است که به طور قطع روی آن برنامه ریزی خواهیم کرد.