۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۲۶

تئاترهاي هفت استان براي شركت در جشنواره تئاتر تك بازبيني شدند

هيأت بازبيني دومين جشنواره سراسري تئاتر تك، كار گروههاي نمايش استانهاي گيلان، آذربايجان شرقي و غربي، كرمان، چهار محال بختياري و اصفهان را به پايان رساند .

سيد عبدالرضا ناظري" مسئول ستاد خبري دومين جشنواره سراسري تئاتر تك" در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر"، در كرج گفت : بازبيني آثار هنرمندان استانهاي كرمانشاه، سنندج، لرستان، خراسان رضوي، خوزستان، سمنان، گلستان، مازندران و خراسان جنوبي نيز از تاريخ 5 مهر ماه آغاز شده و به مدت يك هفته ادامه دارد .

 

وي خاطر نشان كرد : از ميان 54 اثر پذيرفته شده پس از بازبيني آثار 16 نمايش به مرحله پاياني جشنواره راه مي يابند و به روي صحنه خواهند رفت .

 

گفتني است ؛ دومين جشنواره سراسري تئاتر تك به منظور كمك به ارتقاي سطح كيفي تئاتر كشور آبانماه سال جاري در كرج برگزار خواهد شد.

 

