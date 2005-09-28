تئاترهاي هفت استان براي شركت در جشنواره تئاتر تك بازبيني شدند

سيد عبدالرضا ناظري" مسئول ستاد خبري دومين جشنواره سراسري تئاتر تك" در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر"، در كرج گفت : بازبيني آثار هنرمندان استانهاي كرمانشاه، سنندج، لرستان، خراسان رضوي، خوزستان، سمنان، گلستان، مازندران و خراسان جنوبي نيز از تاريخ 5 مهر ماه آغاز شده و به مدت يك هفته ادامه دارد .

وي خاطر نشان كرد : از ميان 54 اثر پذيرفته شده پس از بازبيني آثار 16 نمايش به مرحله پاياني جشنواره راه مي يابند و به روي صحنه خواهند رفت .

گفتني است ؛ دومين جشنواره سراسري تئاتر تك به منظور كمك به ارتقاي سطح كيفي تئاتر كشور آبانماه سال جاري در كرج برگزار خواهد شد.