آغاز عملیات اجرایی 5 سد و طرح آب و فاضلاب در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو ظهر پنجشنبه از ساختمان سد و نیروگاه سردشت بازدید کرد.

این سد با اهداف تولید سالانه 450 گیگاوات ساعت انرژی برق آبی به وسیله سه واحد نیروگاه 50 مگاواتی جمعاً با ظرفیت 150 مگاوات، تنظیم فرکانس شبکه برق و کمک به تولید برق در پیک مصرف در حال احداث است.

عملیات اجرایی این سد از سال 88 آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود سال 94 به اتمام برسد.

توسعه کشاورزی در هت هزار و 800 هکتار از اراضی پیرامون سد سردشت، کنترل و تنظیم منابع آبی حوضه کلاس با انتقال آب به حوضه‌های مجاور به میزان 300 میلیون متر مکعب در سال (طرح توسعه) و بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه از اهداف این سد در دست اجرا است.

مساحت حوزه آبریز رودخانه تا محل احداث سد 2 هزار و 934 کیلومتر مربع و میزان متوسط جریان سالانه رودخانه در محل احداث سد 51 متر مکعب بر ثانیه است.

همچنین فردا در جریان سفر وزیر نیرو تاسیسات تصفیه‌خانه آب با حضور وزیر نیرو کلنگ‌زنی می‌شود.

خرید تضمینی آب از تاسیسات تصفیه‌خانه آب سلماس در قالب قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال (B.O.T) با حضور مقام عالی وزارت نیرو کلنگ‌زنی خواهد شد.

تاسیسات تصفیه‌خانه آب سلماس به روش قرارداد B.O.T بوده و پیش‌بینی می‌شود بعد از 30 ماه این تصفیه‌خانه به بهره‌برداری برسد و جمعیت هدف این طرح 160 هزار نفر است.

سرمایه‌گذاری تامین شده برای ساخت تاسیسات تصفیه‌خانه آب سلماس 379 میلیارد ریال است.

محل تامین آب خام این تصفیه‌خانه، سد 9 دی ( زولا) سلماس است و پیش‌بینی شده این تصفیه‌خانه 575 لیتر در ثانیه آب‌دهی داشته باشد و ظرفیت تصفیه‌خانه 49 هزار و 680 مترمکعب در شبانه‌ روز است.

کلنگ زنی از طرح آبرسانی بوکان با حضور وزیر نیرو از دیگر برنامه های حمید چیت چیان در استان است.

خرید تضمینی آب از تاسیسات مدول دوم طرح آبرسانی بوکان در قالب قرارداد B.O.T بزرگ‌ترین طرح آبرسانی در جنوب استان محسوب می‌شود و کل اعتبار برآورد شده برای این طرح یک هزار و یک میلیارد ریال است.

با بهره ‌برداری از این طرح ظرفیت تولید آب بوکان 800 لیتر در ثانیه افزایش خواهد یافت و جمعیت هدف این طرح 324 نفر است.

دوره ساخت این طرح 24 ماه بوده و پیش‌بینی می‌شود آب شرب مورد نیاز شهر بوکان را تا افق 1420 مرتفع سازد.

حمید چیت‌چیان همچنین عصر پنجشنبه به همراه هیئت همراه و نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی از روند اجرایی این سد بازدید خواهند کرد.

سد مهاباد یکی از سدهای آذربایجان غربی بوده، ارتفاع این سد در حدود 47.5 متر و طول آن نیز 700 متر است.

این سد جزو 10 سد پر آب کشور بوده و از سال 1348 توسط مهندسان یوگوسلاویایی ساخته شده و نوع سد نیز سنگریزه‌ای با هسته رسی مایل است.

مجموع حجم کل ورودی سالانه آب در این سد 339.304 میلیون متر مکعب است.

در حال حاضر میزان ورودی آب از سرشاخه‌های کوتر و دهبکر حدود 13 متر مکعب در ثانیه است که این میزان ورودی تا پایان فصل بارندگی امیدوارکننده است.

وزیر نیرو از روز چهارشنبه در آذربایجان غربی وارد استان شده و مدت سه روز در این استان اقامت خواهد داشت و در این مدت از سدها و تصیفه‌خانه‌های جنوب و شمال استان بازدید خواهد کرد.