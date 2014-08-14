لزوم تجزیه و تحلیل مسایل و مشکلات آذربایجان شرقی در شبکه های صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده بعداز ظهر پنج شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران صدا و سیما اظهار داشت: مدیران اجرایی استان و عوامل صدا و سیما باید رابطه ای گرم و صمیمی با یکدیگر داشته باشند تا این امر سبب ایجاد اعتماد در بین مردم و مدیران شود.

وی افزود: صدا وسیما باید بحث انتقاد سازنده را در برنامه های کاری خود قرار دهد زیرا این امر وظیفه این سازمان و نوعی خدمت رسانی به مردم محسوب می شود.

جبارزاده ادامه داد: هر چند در این میان نقد سازنده با نقد تخریب گر تفاوت دارد. در صورتی که نقد مورد نظر با نیت حل مشکلات انجام شود قطعا مسئولان را در اداره بهتر امور جامعه کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل اتاق فکر در این سازمان گفت: صدا و سیما یکی از مراکزی است که می‌تواند با تشکیل اتاق فکر و ارایه راهکارهای مناسب، نقش بسیار موثری در حل مشکلات استان داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: عوامل صدا و سیما باید به فکر حل مشکلات مردم باشند و در این میان جای یک برنامه تحلیلی ویژه در شبکه استانی خالی احساس می‌شود تا به طور تخصصی به این مشکلات توجه شود.

وی ادامه داد: رسالت رسانه انعکاس عملکردهای مسئولان به جامعه و رساندن پیام مردم به مسئولان است و اگر این رسالت به درستی انجام شود شاهد حل بسیاری از مشکلات خواهیم بود.