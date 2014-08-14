فرهنگ زیربنا و اساس زندگی است/ کاری کنیم نسل جوان به ایرانی بودن خود افتخار کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‎الله سید کاظم نورمفیدی عصر پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با شورای فرهنگ عمومی گلستان بیان کرد: فرهنگ، علم و اقتصاد به عنوان ارکان اقتدار یک ملت هستند، فرهنگ یک مسئله ی حاشیه‎ای نیست بلکه زیربنا و اساس زندگی محسوب می‎شود.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ نباید رها شده بلکه باید مدیریت شود، تصریح کرد: مسائل فرهنگی عمیق و ریشه‎ای است که نه می‎توان آن را رها کرد و نه می‎توان در این زمینه سختگیری کرد، هر دو روش اشتباه و انحراف است. نگاه مقام معظم رهبری نسبت به مسائل فرهنگی بسیار عمیق است ولی متاسفانه جایگاه مسائل فرهنگی در برخی موارد پائین آورده شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین هجمه دشمن به سبک زندگی اسلامی ایرانی است، یادآور شد: سبک زندگی یک ملت نشانه فرهنگ آن جامعه است.

نماینده ولی فقیه استان گلستان گفت: جامعه و مردم در ابتدای امر امت واحده بودند، مردم بر اساس فطرت خدایی زندگی می‎کردند تا اینکه اختلاف از ناحیه اقویا در مقابل ضعفای جامعه پیدا شد.

وی افزود: این اختلاف سبب شد تا خداوند متعال انبیاء را مبعوث کند از همان‌جا دو نحوه فرهنگ و دیدگاه در میان بشریت حاصل شد که یکی فرهنگ توحیدی که از ناحیه انبیاء مطرح شد و فرهنگ دیگر دنبال سلطه بود و می‎خواست برمردم و جامعه مسلط شود.

نورمفیدی به خصوصیات دو فرهنگ توحیدی و سلطه اشاره کرد و گفت: دعوت به بندگی خدا و دوری از طاغوت جزو ویژگی‎های الهی بوده و در مقابل فرهنگ شرک و بی‎خدایی وجود داشت.

وی توحید را مبنای دعوای دو فرهنگ عنوان کرد و افزود: جایگاه انسان در فرهنگ انبیاء حفظ کرامت انسانی بوده اما بی‎هویتی و بی‎فرهنگی جزء فرهنگ طاغوت بوده است. فرهنگ طاغوتی انسان را برده می‎خواهد و فرهنگ توحیدی انسان را بنده می خواهد که این عین آزادی است.