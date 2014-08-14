فرهنگ زیربنا و اساس زندگی است/ کاری کنیم نسل جوان به ایرانی بودن خود افتخار کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید کاظم نورمفیدی عصر پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با شورای فرهنگ عمومی گلستان بیان کرد: فرهنگ، علم و اقتصاد به عنوان ارکان اقتدار یک ملت هستند، فرهنگ یک مسئله ی حاشیهای نیست بلکه زیربنا و اساس زندگی محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ نباید رها شده بلکه باید مدیریت شود، تصریح کرد: مسائل فرهنگی عمیق و ریشهای است که نه میتوان آن را رها کرد و نه میتوان در این زمینه سختگیری کرد، هر دو روش اشتباه و انحراف است. نگاه مقام معظم رهبری نسبت به مسائل فرهنگی بسیار عمیق است ولی متاسفانه جایگاه مسائل فرهنگی در برخی موارد پائین آورده شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین هجمه دشمن به سبک زندگی اسلامی ایرانی است، یادآور شد: سبک زندگی یک ملت نشانه فرهنگ آن جامعه است.
نماینده ولی فقیه استان گلستان گفت: جامعه و مردم در ابتدای امر امت واحده بودند، مردم بر اساس فطرت خدایی زندگی میکردند تا اینکه اختلاف از ناحیه اقویا در مقابل ضعفای جامعه پیدا شد.
وی افزود: این اختلاف سبب شد تا خداوند متعال انبیاء را مبعوث کند از همانجا دو نحوه فرهنگ و دیدگاه در میان بشریت حاصل شد که یکی فرهنگ توحیدی که از ناحیه انبیاء مطرح شد و فرهنگ دیگر دنبال سلطه بود و میخواست برمردم و جامعه مسلط شود.
نورمفیدی به خصوصیات دو فرهنگ توحیدی و سلطه اشاره کرد و گفت: دعوت به بندگی خدا و دوری از طاغوت جزو ویژگیهای الهی بوده و در مقابل فرهنگ شرک و بیخدایی وجود داشت.
وی توحید را مبنای دعوای دو فرهنگ عنوان کرد و افزود: جایگاه انسان در فرهنگ انبیاء حفظ کرامت انسانی بوده اما بیهویتی و بیفرهنگی جزء فرهنگ طاغوت بوده است. فرهنگ طاغوتی انسان را برده میخواهد و فرهنگ توحیدی انسان را بنده می خواهد که این عین آزادی است.
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