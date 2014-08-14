اسرائیل هم اکنون در غزه درمانده و سردرگم شده است/ انتقام خون عماد مغنیه به قوت خود باقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار، امروز اولین بخش از مصاحبه "سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب الله لبنان با این روزنامه را به صورت مشروح منتشر کرد.

توانایی هدف قرار دادن تل آویو را در جنگ 33 روزه داشتیم؛ دشمن نیز به خوبی این را می داند

دبیرکل حزب‌الله لبنان در این مصاحبه طولانی که به مناسبت جنگ جولای (جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان) برگزار شده بود به مسئله اسارت نظامیان صهیونیست توسط حزب الله اشاره و تصریح کرد: تصمیم به اسارت گرفتن سربازان اسرائیلی چند ماه قبل از اجرای عملیات در شورای حزب‌الله گرفته و در شورای جهادی بررسی شد و مکان مناسب برای انجام عملیات تعیین گردید.

وی افزود: اجرای این عملیات ‌آسان نبود و به چندین ماه زمان نیاز داشت و برادران ما چندین بار وارد اراضی فلسطینی شدند و هربار منتظر فرصتی مناسب برای اجرای این عملیات بودند. ما بار دیگر بر اسارت گرفتن سربازان اسرائیلی و نه شهرک‌نشین‌ها تاکید می‌کنیم تا ادعا نشود که ما غیرنظامیان را به اسارت گرفته ایم.

نصرالله تصریح کرد: حزب‌الله در جنگ جولای،" قدرت هدف قرار دادن تل‌آویو را داشت و رژیم صهیونیستی نیز به خوبی این را می داند، اما براساس بررسیها و در نظر گرفتن مصالحی تصمیم بر این شد که از معادله بیروت- تل آویو استفاده کنیم و از بیروت محافظت کنیم و باید بگویم حزب‌الله هرگز از معادله‌ای که قادر به اجرای آن نباشد صحبت نکرده است.

وی تأکید کرد: وقایع سوریه تاثیری بر برنامه ها و تسلیحات ما درمواجهه با رژیم صهیونیستی نگذاشته است.

دبیر کل حزب الله عنوان داشت: همانگونه که از مرزهای‌مان در جنوب لبنان دفاع کردیم از کشور و مرزهای‌مان با سوریه نیز دفاع می‌کنیم و بسیاری از کسانی که در زمینه مداخله حزب الله در سوریه با ما مخالف بودند هم اکنون مواضع خود را تغییر داده‌اند.

معادلات اسرائیل در غزه نقش برآب شد/ هیچ گروهی از مقاومت فلسطین رسما خواهان مداخله مستقیم حزب الله نشده است

دبیرکل حزب‌الله لبنان تاکید کرد: این حق مقاومت در غزه است که به پیروزی واقعی دست یابد و عملکرد مقاومت در غزه با آنکه قابل پیش بینی نبود اما غافلگیر کننده هم نبود.

سید حسن نصرالله با اشاره به آغاز جنگ رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت: این اسرائیل بود که که از زمان ربوده شدن سه شهرک‌نشین اوضاع را به این سمت کشاند نه مقاومت.

وی افزود: هیچ‌ کس جنگ را طرح‌ریزی نکرده بود اسرائیل جنگ را آغاز کرد و مقاومت نیز به آن پاسخ داد.

دبیر کل حزب الله خاطر نشان کرد: مقاومت فلسطین امروز به دنبال تحقق پیروزی معنوی یا یک برون‌رفت از این بحران برای حفظ آبروی خود نیست، بلکه امروز به دنبال دستاوردی واقعی یعنی شکستن محاصره نوار غزه است، هرچند تحقق این امر دشوار باشد و این مسئله نقطه قوت مقاومت است، چون در واقع این اراده تمام گروه‌های مقاومت در نوار غزه و اراده همه مردم است.

نصرالله تاکید کرد که مقاومت هم اکنون فرصت رفع محاصره غزه را در اختیار دارد.

وی تصریح کرد که اسرائیل خود را به نوار غزه تحمیل کرده است و تلاش کرد که تجربیات خود در شکستی که در جنگ جولای(جنگ 33 روزه علیه لبنان در 2006) متحمل شد استفاده کند هم اکنون نیز در غزه سردر گم است و هیچ هدف خاصی را دنبال نمی کند... پیشتر گمان می کرد که مقاومت توان مقابله را ندارد و مردم نمی توانند حج بالای تلفات و خرابیها را تحمل کنند و انبار موشکها و تسلیحات مقاومت تمام خواهد شد و پس از آن مدعی می شود که به پرتاب موشک از سوی نوار غزه به تل آویو خاتمه داده بدون اینکه دستاوردی برای مقاومت داشته باشد.

وی در خصوص مداخله مستقیم حزب الله در جنگ غزه اعلام کرد که هیچ کدام از گروههای فلسطینی به صورت رسمی از حزب الله برای ورود مستقیم به جنگ درخواست نکرده است و درخصوص اظهارات "موسی ابو مرزوق"معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس در این خصوص گفت: درخواست از حزب الله برای مداخله مستقیم در جنگ غزه امری است که باید در جلسات رسمی، غیر علنی و پشت درهای بسته مطرح شود نه در رسانه ها و طرح این موضوع در رسنه ها از سوی ابو مرزوق کار خوبی نیست و باعث برانگیخته شدن سؤالات زیادی می شود.

جنگ غزه تاثیر مثبتی بر همسویی حماس و حزب الله خواهد داشت

وی گفت با حماس اختلاف نظرهایی در مورد سوریه داشتیم اما ارتباطمان هرگز قطع نشد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان خاطرنشان کرد: جنگ علیه غزه تاثیرات مثبتی در همسویی و گسترش روابط میان حزب‌الله و حماس خواهد داشت.

نصرالله همچنین اعلام کرد که جنگ اسرائیل علیه غزه جنگ آتی این رژیم علیه لبنان را به تاخیر انداخته است.

وی تصریح کرد: اسرائیلی‌ها بعد از جنگ جولای و تجربیاتی که از آن گرفتند، باید بدانند که هر جنگی در آینده موجب پیروزی سریع و تعیین‌کننده مقاومت خواهد شد. زمانی که دشمن در رویایی با غزه محاصره شده شکست می‌خورد، باید بیشتر حسابگری کند. اوضاع بعد از جنگ غزه با آنچه که قبل آن بود، فرق می‌کند.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تاکید کرد: حزب‌الله با هرگونه جنگ با اسرائیل و حتی تحولات میدانی در داخل فلسطین مرتبط است.

وی گفت: ما از گروه مقاومت هستیم و این در حالی است که برخی از ما می خواهند تنها حزبی برای شیعیان عرب باشیم.

نصرالله تأکید کرد: هیچ خطوط قرمزی در جنگ با اسرائیل نداریم.

مسئله انتقام خون عماد مغنیه همچنان به قوت خود باقی است

وی در خصوص "عماد مغنیه" فرمانده ارشد حزب الله" که در سوریه ترور شد گفت: این بخشی از جنگ جاری حزب الله و رژیم صهیونیستی است و انتقام خون عماد مغنیه همچنان به قوت خود باقی است و حزب الله بانکی از اهداف را برای این موضوع در نظر دارد.

سیدحسن نصرالله با اشاره به افزایش تدابیر امنیتی در خصوص مقامات امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی گفت: دشمن می‌داند هرگونه انتقام‌گیری از جانب حزب الله هرگز در سطح محدود نخواهد بود.

وی افزود: هیچ خط قرمزی در جنگ امنیتی با دشمن وجود ندارد.

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بخش دوم این مصاحبه فردا منتشر خواهد شد.