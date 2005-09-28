طرح انتقال آب رودخانه كرج به تهران متوقف شد

عبدالحسين هزارخاني در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج اضافه كرد : خاتمي نيز دستور توقف طرح را براي بررسي و كارشناسي مجدد طرح صادر كرد اما متاسفانه اين طرح نه تنها متوقف نشد ، بلكه تمام كارگاه ها تجهيز شد و اجراي عمليات از سمت تهران نيز آغاز گرديد.

وي تصريح كرد : درحال حاضر نمايندگان مردم كرج و اشتهارد در مجلس شوراي اسلامي مذاكراتي در اين زمينه با رئيس جمهورانجام داده و معضلات انتقال آب با اين روش را براي وي توضيح دادند و دكتر احمدي نژاد براي بررسي بيشتر اين طرح دستور توقف اجراي عمليات را صادر كرده است .

هزارخاني افزود : تاكنون تلاش هاي بسياري براي تغيير روش انتقال آب از سوي مسئولان شهري و شهروندان صورت گرفته است كه اميدواريم دولت جديد براي حفظ چهارمين جاده زيباي جهان و تامين آب شرب مردم شهركرج و شهريار و شهرهاي اقماري اين شهرستانها و حفظ محيط زيست منطقه ، تلاش هاي نتيجه بخش و مفيدي را انجام دهد .