114 ميليارد دلار مبادلات تجاري ايران؛65 ميليارد دلار صادرات،49 ميليارد دلار واردات

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از اكونوميست، در حاليكه اين مؤسسه در گزارش ماه ژوئن خود ارزش صادرات ايران در سال 2005 را 50 ميليارد دلار اعلام كرده بود، در گزارش جديد برآورد قبلي خود را 15 ميليارد دلار افزايش داده است.

بر اساس اين گزارش، اكونوميست معتقد است با توجه به روند صعودي بهاي جهاني نفت خام طي ماههاي اخير، ارزش صادرات نفت ايران به حدود 55 ميليارد دلار خواهد رسيد و 10 ميليارد دلار باقي نيز سهم صادرات غيرنفتي خواهد شد.

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، ارزش واردات ايران در سال 2005 را نيز 49 ميليارد دلار تخمين زده است، و در نتيجه ايران تا پايان سال 2005 با مازاد تراز تجاري 16 ميليارد دلاري مواجه خواهد شد.

بدين ترتيب ارزش مبادلات تجاري ايران در پايان سال 2005 به 114 ميليارد دلار خواهد رسيد.