جنگلهای منطقه دوان در کازرون طعمه حریق شد

دبیر موسسه زیست محیطی 13 فروردین شهرستان کازرون در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: حوالی ساعت 11 امروز پنجشنبه این آتش سوزی از اعماق دره منطقه شروع و هر لحظه نیز بر سطح آن نیز افزوده میشد.

علی اکبر کاظمینی با اشاره به اینکه در این آتش سوزی 200 هکتار از درختان، علفهای تازه رویش شده فصل بهار و درختچه ها طعمه حریق شد، افزود: علفهایی که در فصل رویش بهار رشد کرده بودند در این حریق آتش می گرفتند که باعث می شد درختها و درختچه های کیالک، ارژن و بادام در آتش بسوزند و حتی به برخی از درختهای بلوط نیز آسیب وارد شد.

وی گفت: وزش باد در حوالی ظهر نیز بر شدت این آتش سوزی اضافه کرد اما مقارن عصر بود که آتش سوزی به پای کوه و صخره ها و سنگها رسید و کمی متوقف شد.

این فعال محیط زیستی عنوان کرد: اکنون آتش تا حدی کنترل شده اما این احتمال که شبانگاه با تغییر مسیر باد حریق دوباره شروع شود نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از علل این حریق، آتشی است است که باغداران منطقه ایجاد کرده بودند، افزود: برای باغداران باید آموزشهایی داده شود که برای درست کردن غذا و ... چگونه آتش روشن و بعد چگونه آن را خاموش کنند تا این مشکلات پیش نیاید ضمن اینکه نسبت به عمدی یا سهوی بودن این آتش سوزی نیز باید بررسهای لازم را انجام داد.