۹ طرح گازرسانی شهرستان رشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان رشت عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها افزود: جبران عقب ماندگی های زیرساختی شهرستان ضرورتی انکار ناپذیر است.

سید عیسی مهدوی اظهار داشت: امروز این پروژه ها در روستاهای امشه، بیجار خاله، ویشکا ماتیر و پسیخان به بهره برداری می رسند تا مردم از خدمات آن بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه امروز در تاریخ این روستاها ماندگار خواهد شد از گاز به عنوان یک نعمت ارزشمند یاد کرد و ادامه داد: علاوه بر این در بخش کشاورزی شهرستان نیز محصول فراوانی به ثمر نشسته است.

فرماندار رشت صرفه جویی در مصرف آب از سوی مردم امری مهم است، افزود: انتظار می رود در زمینه فعالیت های عمرانی این شهرستان اقداتا بخشی از کمبودها جبران شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان نیز در این مراسم گفت: روستای بیجارخاله دارای پنج هزار و 300 مترمربع شبکه است که با 60 خانوار تا کنون 69 انشعاب تحویل داده شده است.

جمشید ظهیری با تاکید بر اینکه 100 میلیون تومان برای گاز رسانی به این روستا هزینه شده است، ادامه داد: شبکه گذاری برای گاز رسانی به روستای ویشکا ماتیر بخش مرکزی رشت نیز تا کنون به 10 کیلومترمربع رسیده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 90 انشعاب از 110 انشعاب این شبکه نصب شده و باقیمانده هم به زودی همراه با اشتراک پذیری و دریافت کنتور نصب خواهد شد.

ظهیری افزود: گازرسانی به روستای ویشکا ماتیر با اعتبار 550 میلیون تومانی انجام شده و 10 کیلومترمربع این شبکه در پروژه گازرسانی به روستای گردشگر پذیر پسیخان نیز با 500 نفر جمعیت با هزینه‌ای 600 میلیون تومانی به طور کامل انجام و انشعابات آن نصب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در افتتاح این پروژه‌ها جبار کوچکی نژاد و حسن تامینی نمایندگان مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی و ابروفراخ، بخشدار مرکزی شهر رشت نیز حضور داشتند.