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۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۲۶

بازي دوگانه قائم مقام وزارت خارجه هند بعد از راي موافق اين كشور عليه ايران:

دهلي كاملا از حل مساله ايران در داخل آژانس حمايت مي كند

دهلي كاملا از حل مساله ايران در داخل آژانس حمايت مي كند

قائم مقام وزارتخارجه هند با سفير جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو ملاقات نمود.

به گزارش خبرگزاري مهر از دهلي نو ، در ديدار" ساران" با "زرگز يعقوبي" سفير كشورمان در هند، روابط دوجانبه و همچنين راي گيري اخير در شوراي حكام سازمان بين المللي انرژي اتمي مورد بحث قرار گرفت.
در حاليكه برخلاف مسير مذاكرات و به صورتي كاملا غير منتظره ، هند به قطعنامه اي راي داد كه بحث صلاحيت شوراي امنيت را در برابر ايران مورد تاكيد قرار داده، مقام هندي ضمن حمايت از حل مسئله ايران در چارچوب سازمان بين المللي انرژي اتمي، موضع دولتش مبني بر مخالفت با درپيش گيري شيوه هاي ستيزه جويانه و همچنين ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را مورد تاكيد قرار داد.
سفير ايران نيز با تأسف بار خواندن قطعنامه اخير شوراي حكام و رفتار برخي از كشورها، اين قطعنامه را غيرعادلانه و سياسي و فاقد جنبه هاي حقوقي اعلام كرد. يعقوبي تاكيد كرد فشار غرب نه تنها عليه ايران بلكه عليه كشورهاي درحال توسعه و غيرمتعهد است. وي ابراز اميدواري نمود تا با تلاش جمعي، اين بحران ساختگي مرتفع شود.

 

کد مطلب 235003

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