برگزاري نشست مديران و دست اندركاران حوزه هاي نمايشي شبكه 4 سيما

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، دراين جلسه، تلاش براين است كه ضمن طرح ديدگاه ها ورويكردهاي فرهنگي وهنري شبكه، معيارها وفضاي جديد تله تئاترها وهمچنين تازه ترين دوره برنامه " سينما چهار" درقالب جديد با اصحاب مطبوعات وكارشناسان امورفرهنگي درميان گذاشته شود.

بنا به اين گزارش، ميهمانان اين نشست عبارتند از: علي اصغردارايي ( مديرگروه ادب وهنرشبكه )، داريوش مودبيان داود دانشور، دكترجواد ظهيري ، مجيد گياهچي ، احمد آسوده ، سيد احمد پايداري ، مسعود براهيني حضورشما دراين جلسه موجب اطلاع رساني دقيق وبه موقع وهمچنين ارتقاء سطح برنامه هاي نخبه گرايانه اين شبكه خواهد بود .

گفتني است؛ اين نشست در روز شنبه، 9 مهرماه، ساعت 10صبح در محل اتاق شوراي شبكه چهارم سيما، واقع درخيابان وليعصر(عج)، بالاترازجام جم ، روبروي مسجد بلال صدا وسيما ، كوچه شهيد ابراهيم مهري ، نبش كوچه كوچه زينت ، پلاك 47/1، طبقه دوم برگزار مي شود.