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۲۳ مرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۱۹

هندبال قهرمانی جوانان آسیا - تبریز؛

برترین های رقابت ها مشخص شدند/ یک ایرانی در جمع بهترین ها

برترین های رقابت ها مشخص شدند/ یک ایرانی در جمع بهترین ها

تبریز - خبرگزاری مهر: بعد از برگزاری بازی فینال چهاردهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی جوانان آسیا در تبریز و مشخص شدن قهرمانی قطر، کمیته فنی بازی ها اسامی برترین های رقابت ها را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی و برگزاری رقابت ها امیر دن گویر از قطر به عنوان بهترین بازیکن بغل چپ ، تی هیون ها بهترین بغل راست ، مجتلی ال سالم از عربستان بهترین خط زن ، ریونوسوکه آبه از ژاپن بهترین گوش راست ، جیسو لیم از کره جنوبی بهترین گوش چپ ، یوسف راشد از قطر بهترین دروازه بان و شینوسکه توکودا از ژاپن را با ارزش ترین بازیکنان مسابقات معرفی کردند.

همچنین پویا نوروزی کاپیتان تیم ملی جوانان کشورمان نیز بهترین بازیکن وسط رقابت ها معرفی و تجلیل شد.

این رقابت ها که از 11 مرداد در سالن پورشریفی تبریز آغاز شده بود، عصر امروز 23 مرداد ماه جاری به اتمام رسید و پرونده چهاردهمین دوره نیز بدون کسب عنوان قهرمانی و یا سهمیه حضور در جام جهانی2015 برزیل برای هندبالیست های جوان کشورمان بسته شد.

تیم های قطر، کره جنوبی، ژاپن، جمهوری اسلامی ایران ، عربستان ، کویت ، سوریه ، عراق ، بحرین ، ازبکستان و عمان به ترتیب عناوین اول تا یازدهم را کسب کردند، سه تیم بتر این مسابقات سال آینده در رقابت های جام جهانی برزیل حضور خواهد یافت.

کد مطلب 2350041

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