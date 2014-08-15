ارزش برخی بناهای تاریخی از نفت و گاز بیشتر است/ همدان مهمترین قطب گردشگری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، استاندار همدان از زمان ورود به استان همدان اولویت نخست استان را گردشگری عنوان کرد. حال آنکه رسیدن به توسعه گردشگری و به تبع آن پیشرفت و توسعه استان نیازمند تامین زیر ساخت های گردشگری است.

بر همین اساس و با توجه به ظرفیت و پتانسیل استان همدان از لحاظ گردشگری و در راستای تامین زیر ساخت‌های لازم برای جذب توریست و گردشگر به استان همدان پروژه مجتمع تفریحی توریستی همدان و پارک ملل با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور و استاندار همدان و معاونین و مدیران و مسئولان استانی کلنگ زنی شد.

پروژه پارک ملل واقع در زمین باغ میوه شهر همدان و در نزدیکی فرودگاه همدان در مجموع در زمینی به مساحت 157 هکتار اجرایی می‌شود که 60 هکتار آن به نمایشگاه و پارک فن آوری تعلق گرفته و 25 هکتار برای احداث پارک و هشت و نیم هکتار آن به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شده است که شامل هتل پنج ستاره، 200 کمپ اقامتی، پارکینگ با ظرفیت 3 هزار خودرو، کافی شاپ، رستوران و هایپر مارکت است.

مجتمع تفریحی توریستی همدان نیز با سرمایه گذاری 400 میلیارد تومان از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی احداث می‌شود که قرار است فاز نخست آن یعنی هایپر مارکت در 21 بهمن ماه سال 94 به بهره برداری برسد.

در راستای انجام این پروژه‌ها و افتتاح 20 واحد سوئیت اقامتی ویژه در دهکده تفریحی توریستی گنج نامه رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور روز پنج شنبه در همدان حضور یافت.

ایران به گستره یک موزه است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور عصر پنج شنبه و در حاشیه افتتاح سوئیت‌های اقامتی گنج نامه همدان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پتانسیل های گردشگری در کل کشور وجود دارد و با توجه به همه زمینه‌ها توریست سلامت، فرهنگی و تاریخی می تواند در کشور به وجود آید و در واقع کشور ما یک موزه بزرگ به گستره خاکی ایران است.

مسعود سلطانی‌فر ادامه داد: سرمایه فرهنگی و غنی در کشور وجود دارد که بخش از آن کاوش شده و بیش از 97 درصد آن هنوز کاوش نشده است و در کشور بیش از یک میلیون بنا و سایت و محوطه تاریخی وجود دارد که در طول 84 سال گذشته توانستیم 31 هزار و 100 بنا و سایت و محوطه تاریخی را شناسایی و ثبت ملی برسانیم.

وی با اشاره به اینکه سعی داریم که کاوش ها را انجام بدهیم افزود: به غیر از بناهای نفیسی که ارزش بالایی دارند و شناسایی و ثبت آن در تعهد دولت است سایر بناهایی که وزن کمتری دارند از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در مورد حفظ و حراست از بناهای تاریخی و ارزشی و سرمایه های گرانبها در کشور نیز گفت: از آنجا که ارزش این بناها از نفت و گاز بیشتر است و سرمایه‌های گرانبهایی هستند هم به طور فیزیکی و هم به صورت ظاهری از‌آنها حفاظت می‌کنیم که به شدت به دنبال استفاده از تجهیزات الکترونیک و سنسور ها و تجهیزات الکترونیک در این زمینه هستیم.

سلطانی‌فر گفت: این سرمایه های گرانبها حفظ و حراست نمی‌شود مگر اینکه همه کسانی که دوستدار میراث فرهنگی و دوستدار فرهنگ مملکت هستند کمک کنند.

وی با بیان اینکه ساماندهی شوراهای اسلامی روستاها در دستور کار است، بیان داشت: یکی از نیرو هایی که می‌توانند در زمینه حفظ و حراست روستاها فعالیت کنند شوراهای روستایی هستند که استان به استان ساماندهی را انجام دهند سازمان‌های مردم نهاد و غیره از نهاد هایی هستند که می توانند در این راستا کمک کنند.

17 اثر تاریخی از ایران ثبت جهانی شده است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به دنبال روش‌های مردمی و استفاده کردن از تجهیزات مختلف در راستای حفظ و حراست از سرمایه های گرانبها تاریخی و فرهنگی هستیم، ابراز داشت: تا کنون 17 اثر در کشور به ثبت جهانی رسیده است که اثر بعدی شوش است و اما در سال‌های آینده هر اثر که آماده تر باشد و با توجه به ظرفیت ها می توان برای سال 2016 اثر بعدی را مطرح کرد.

سلطانی‌فر در مورد ظرفیت هتل‌ها در کشور نیز گفت: در کشور با کمبود هتل‌های چهار یا پنج ستاره روبرو هستیم و باید تعداد این هتل ها افزایش یابد و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی عقب ماندگی ها را جبران کرد.

وی در مورد تپه هگمتانه و کاوش‌های آن نیز گفت: سایت های تاریخی که از لحاظ تاریخی دارای ارزش بالایی هستند و در اولویت های برنامه ریزی هستند.

همدان از لحاظ میراث فرهنگی مهمترین قطب گردشگری کشور است

سلطانی‌فر در ادامه سخنانش با بیان اینکه همدان از لحاظ میراث فرهنگی مهمترین قطب گردشگری کشور است، عنوان داشت: با انجام سرمایه گذاری های بخش خصوصی و تامین زیر ساخت ها وضعیت استان از لحاظ گردشگری بهتر می شود.

وی در مورد راه اندازی مجتمع های گردشگری و تریستی در همدان نیز ابراز داشت: تجربه این کار در استان‌های شمالی و غربی وجود دارد و تجربه موفقی بوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با تاکید بر اینکه باید زیر ساخت ها برای جذب گردشگر در استان فراهم شود، افزود: با استفاده از ظرفیت های استان همدان در زمینه میراث فرهنگی می توان شاهد توسعه استان همدان از لحاظ گردشگری باشیم.

سلطانی‌فر در مورد سرمایه‌گذاری نیز افزود: هر کسی که می‌خواهد سرمایه گذاری در جایی انجام دهد باید مطمئن باشد که سرمایه آن بازگشت دارد و در بخش گردشگری به دنبال جذب سرمایه گذار بخش خصوصی هستیم.

وی در مورد موزه منطقه غرب کشور که در همدان قرار دارد نیز گفت: چون این پروژه پیشرفت فیزیکیش زیر 50 درصد است بودجه زیادی به آن تعلق نمی گیرد اما با کمک استانداری همدان و تقبل نیمی از اعتبار از سوی استان می توان مابقی اعتبار را در سطح ملی تامین کرد تا پروژه تا سه سال آینده به بهره برداری برسد.

وجود 440 موزه در کشور

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور ابراز داشت: حدود 440 موزه در کشور وجود دارد که نیمی در حال ساخت و اعتبارات این بخش محدود است.

سلطانی‌فر ادامه داد: در سال 2013 یک میلیارد و 187 میلیون گردشگر در دنیا جابه جا شدند که در آمد کشور ها هزار و 250 میلیارد دلار بوده است که سهم کشور ایران پنج میلیارد دلار بوده است که باید سه یا چهار برابر شود.

وی در مورد اشیائی که از کشور و هگمتانه به خارج از کشور رفته است، ابراز داشت: طی چند دهه گذشته اشیا زیادی از ایران به طور قاچاق از کشور خارج شده است و با استفاده از ابراز های مختلف و تجهیزات الکترونیکی ظرفیت و ضریب حفاظتی را بالا خواهیم برد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در این مورد افزود: همچنین هیئتی در زمینه بازگشت اشیاء تاریخی به ایران تعیین شده است که با کارشناسی و جمع آوری اطلاعات اقداماتی را انجام دهند.

وی در مورد صدور ویزا در کشور برای مسافران خارجی گفت: صدور ویزا به صورت الکترونیک انجام می شود.

هفت هزار خانه مسافر در کشور مجوز دریافت کردند

سلطانی فر در ادامه سخنانش در مورد ساماندهی خانه‌مسافرها نیز بیان داشت: مقدمات کار سامان‌دهی انجام شده است و حدود 20 هزار خانه مسافر در سطح استان ها شناسایی شده اند و بیش از هفت هزار مجوز دریافت کردند که هم باید تاید صلاحیت شوند و هم نظارت شوند و در هفته آینده راه اندازی رسمی این سایت را اعلام می کنیم و باید این ظرفیت ساماندهی شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در مورد صنایع دستی نیز گفت: هنرمندان و تولید کنندگان صنایع دستی مشکلات زیادی دارند که از آن جمله می توان به بیمه آنها اشاره کرد که دنبال حل این مشکل هستیم و با سازمان های ذی ربط پیگیری می شود.

سلطانی‌فر در مورد ثبت آثار کشور در یونسکو و در مورد تپه هگمتانه گفت: در حال حاضر در نوبت ثبت یونسکو 47 اثر وجود دارد که برنامه ای که یونسکو به کشور ها داده است سالی یک اثر است که به دنبال ارائه طرحی هستیم که دو اثر معرفی کنیم و اثری که برای ثبت می رود باید از سال ها قبل کارشناسی شود که برای سال گذشته بافت تاریخی شوش است و بعد از آن هم بین میمند و هگمتانه و یک بنای دیگر این کار برای 2016 انجام می شود.

استاندار همدان نیز در جمع خبرنگاران بیان داشت: اولویت توسعه استان همدان گردشگری است.

محمد ناصر نیک بخت در مورد سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر فروش یا واگذاری غار علیصدر به بخش خصوصی نیز گفت: قراری بر فروش یا واگذاری غار علیصدر وجود ندارد و اما برای آن برنامه توسعه و گردشگری داریم و تعداد زیادی سرمایه گذار برای آنجا ایده و طرح می دهند و طرح قابل توجه انتخاب می شود و غار علصیصدر شایسته هویت خود توسعه می یابد.

با توجه به پتانسیل های استان همدان در گردشگری کشور تامین زیر ساختها یکی از موارد با اهمیت در جذب توریست و گردشگر به استان همدان است که اغین موضوع نیاز نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه و حمایت مسئولین استانی از بخش خصوصی است.