دنبال وقت کشی مقابل پیکان نبودیم/ می توانستیم پیروز شویم

به گزارش خبرنگار مهر مجید باقری نیا پس از تساوی در مقابل پیکان تهران با بیان این مطلب افزود: تیم پیکان یک تیم بسیار پرمهره و با تجربه است اما در مقابل تیم ما از 7 بازیکنان لیگ یکی در زمین استفاده کرد و من امیدوارم در آینده ای نه چندان دور این بازیکنان از هماهنگی و تجربه بیشتری برخوردار شوند.

سرمربی نفت مسجد سلیمان پیکان را تیمی پرقدرت دانست و افزود: با توجه به اینکه در خارج از خانه بازی می کردیم باید از دروازه خودمان به خوبی حراست می کردیم و اجازه نفوذ به حریف را نمی دادیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما نقاط قوت و ضعف حریف را به خوبی شناخته بودیم و تلاش کردیم تا اجازه ندهیم این تیم ما را شکست دهد.

باقری نیا در پاسخ به این سئوال که آیا در هفته گذشته مسائل حاشیه ای و درگیری در تیم شما وجود داشته که تمرینات خود را در شهر اهواز انجام داده اید گفت: اصلا چنین چیزی صحت نداشته و ما با توجه به اینکه چند بازی فشرده در چند هفته آتی خواهیم داشت و مسافت اهواز تا مسجد سلیمان 160 کیلومتر است و ما برای اینکه بازیکنانمان این مسافت را طی نکنند و خستگی در ساق هایشان نباشند ترجیج دادیم که تمرینات خود را در اهواز انجام دهیم.

سرمربی نفت مسجد سلیمان در پاسخ به این سئوال که گفته شده است بازیکنان شما مرتبا خود را بر روی زمین انداخت و وقت کشی کرده اند ، گفت: به نظر من چنین اتفاقی هرگز نیفتاد. داور در نیمه اول یک دقیقه و در نیمه دوم 5 دقیقه وقت اضافه گرفت پس فکر می کنم که ما بدنبال وقت کشی نبوده و تنها به کسب سه امتیاز در این دیدار فکر می کردیم.