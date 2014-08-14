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۲۳ مرداد ۱۳۹۳، ۲۲:۰۱

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی نماد پهلوانی گرفت

نماد پهلوانی و زورخانه‌ای ایران توسط پیرترین مرشد کشور به مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم بزرگداشت مراسم روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای، نماد پهلوانی و زورخانه‌ای ایران که عصر روز پنج شنبه در کاخ گلستان برگزار شد، توسط پیرترین مرشد کشور به مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعطا شد.

همچنین در این مراسم  سند رسمی ثبت جهانی آیین‌های زورخانه‌ای و پهلوانی در یونسکو، توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی رونمایی و از یدالله پرمون و مرتضی رضوانفر به عنوان تهیه کنندگان پرونده ثبت جهانی آیین های پهلوانی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 2350070

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