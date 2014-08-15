به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پنجشنبهشب در آئین تقدیر از خبرنگاران استان بوشهر اظهار داشت: آزادی بیان یکی از مهمترین موضوعاتی است که دولت بر آن تاکید دارد و رئیس جمهور نیز در نشست خود با اهالی رسانه بر این مهم تاکید کرده و گردش آزاد اطلاعات را مورد تاکید دارند.
وی از فعال شدن خانه مطبوعات در استان بوشهر تا 15 مهرماه خبر داد و اضافه کرد: ایجاد یک تشکل صنفی برای خبرنگاران و رسانهها میتواند از اهمیت بسیار زیادی برای فعالیت خبرنگاران برخوردار باشد.
استاندار بوشهر بر لزوم حفظ حریم و حرمت خبرنگاران تاکید کرد و ادامه داد: خبرنگاران نماینده افکار عمومی هستند و مسئولان باید همواره پاسخگوی افکار عمومی و رسانهها باشند تا رسانهها بتوانند به راحتی مسائل را به مردم منتقل کنند.
حفظ حرمت خبرنگاران ضروری است
وی با تاکید بر اینکه خبرنگاران باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرند، اذعان داشت: حفظ حرمت هر انسان واجب است و قلم نیز همواره مورد تکریم بوده و در قرآن نیز تکریم شده است که خبرنگاران باید به خوبی تکریم شوند.
سالاری با بیان اینکه تلاش میکنیم تا تعامل خوبی به خبرنگاران داشته باشیم، اضافه کرد: به تخریبها با دید تقابلی نگاه نخواهیم کرد و تلاش میکنیم فضایی تعاملی با خبرنگاران و رسانهها داشته باشیم.
وی از تلاش برای مسکن مهر خبرنگاران خبر داد و افزود: مسکن مهر در همه کشور با مشکلاتی روبرو شده است و افزایش تورم و بالا رفتن هزینه ساخت باعث شده تا تکمیل مسکن مهر با مشکلاتی روبرو شود که باید راهکارهای مناسبی در این زمینه اتخاذ شود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه دولت در هیچ زمینهای نمیخواهد از بانک مرکزی استقراض کند، بیان داشت: افزایش تسهیلات مسکن مهر از 20 به 30 میلیون تومان یکی از راهکارهایی است که میتواند مشکل مسکن مهر را حل کند.
صداقت در گفتار مورد توجه رسانهها قرار بگیرد
وی به برخی انتظارات خود از رسانهها نیز اشاره کرد و ادامه داد: صادقت در گفتار یکی از مهمترین انتظارات ما از خبرنگاران است که در بهبود کارایی رسانهها نیز تاثیر بسیار زیادی دارد.
سالاری خواستار تلاش رسانهها برای رفاع از حقوق مردم شد و ادامه داد: رسانهها باید موضوعات و مسائل مختلف را از ما مطالبه کنند و هر جا که حقوق مردم نادیده گرفته شده است، بگویند.
وی افزود: بهترین سیستم و دستگاه نظارتی مردم هستند که رسانهها به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان میتوانند این نظارتها را بهبود بخشند و با نظر کارشناسی مشکلات مختلف را بیان کنند و حرفهای مردم را بازگو کنند.
نقد منصفانه در دستور کار رسانهها باشد
استاندار بوشهر حفظ استقلال و بیطرفی را نیز به عنوان یکی دیگر از رسالتهای رسانهها عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: گرایش فکری خوب است ولی رعایت انصاف در نقدها و رعایت احترام در بیان نظرات باید به خوبی مورد توجه قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه رسانهها باید با نگاه کارشناسانه به مسائل استان نگاه کنند، تاکید کرد: رسانهها هم میتوانند کمک کنند و حامی باشند و هم میتوانند بازدارنده باشند و نقد منصفانه به ما کمک میکند تا کارایی بهتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: یک انتقاد هم از برخی رسانه ها دارم؛ راجع به شخص بنده هر چیزی که میخواهید بنویسید ولی مسائل توسعهای استان بوشهر را برای غرضهای شخصی خود تحت تاثیر قرار ندهید.
