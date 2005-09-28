براي اداره حكومت نيازمند ارائه دستورالعملهاي روشن از سوي علما هستيم

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، رييس جمهور در پنجمين اجلاسيه مشترك جامعه مدرسين حوزه علميه قم به علماي سراسر كشور طي سخناني هدف اساسي انقلاب اسلامي را ساختن جامعه مبتني بر عدالت، عزت و كرامت انسانها عنوان كرد.

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه جامعه همواره در حال پيشرفت و تعالي است ، خاطرنشان كرد: اگر مسير را درست انتخاب كنيم هر روز يك گام به اجراي عدالت و جامعه الگوي اسلامي نزديك مي شويم.

مردم با استقامت بيش از گذشته در برابر دشمنان انقلاب ايستادگي خواهند كرد

وي وظيفه جمهوري اسلامي را فراهم نمودن تمهيدات جامعه موعود دانست و گفت: سمت وسوي ما بايد نزديك شدن به جامعه مهدي (عج) باشد و ترديد نيست حركتي كه با رهبري ولايت فقيه طي شود راه درستي است.

احمدي نژاد با بيان اينكه عزت و اقتدار ايران در سطح بين المللي مثال زدني است افزود: مردم با استقامت بيش از گذشته در برابر دشمنان انقلاب ايستادگي خواهند كرد.

رييس جمهور كم توجهي به عدالت را يكي از معضلات جامعه دانست و گفت: اگر به عدالت توجه كافي صورت نگيرد توسعه كشور را نخواهيم نداشت و مسائلي از قبيل شكاف طبقاتي بوجود مي آيد و عده اي براي بقاي خود قانون را زير پا مي گذارند و بخش مهمي از منابع كشور را با زد وبند بدست مي گيرند.

احمدي نژاد افزود: اين عده حتي با پولهاي بادآورده رسانه ها را در اختيار مي گيرند و اسراف و بهره گيري از بيت المال را حق خود دانسته و آن را ترويج مي كنند.

وي ادامه داد: در چنين فضايي، تئوري هاي مادي كه متعلق به ملت ما نيست جا باز مي كند. تئوري هايي كه براي تضمين منافع عمده اي خاص وضع شده اند ما را از رسيدن به مقصد باز مي دارند.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به تغيير باورها در مورد مسايل رباء، قرض الحسنه و صدقه گفت: بايد باور كرد در حل مشكلات محرومان امداد الهي شامل حال ما مي شود.

رييس جمهور روند توسعه سياسي و اقتصادي طي سالهاي اخير را مثبت ارزيابي كرد و افزود: متاسفانه در اين دوران از معنويت غافل شده ايم . غفلت از فرهنگ سبب شد تا دشمنان آنچه را مي خواهند خصوصا براي نسل جوان وارد كنند. اگر مجاهدت علما در اين دوران نبود مشخص نبود به كجا مي رسيديم.

وي گفت: در چنين شرايطي مردم شعار عدالت و رفع محروميت ها را برگزيدند شعارهايي كه انقلاب بر اساس آن بود مطمئنا با تحقق اين شعارها ما به سمت جامعه الگو و با شور و نشاط حركت خواهيم كرد.

بدون اتكا به فرهنگ ناب اسلامي و علوي امكان حركت رو به جلو را نخواهيم داشت

رييس جمهور خواستار نظارت علما و نخبگان به عملكرد دولت شد و اظهار داشت: اين نظارت سهم بالايي را در اصلاح امور جامعه دارد. چشم بيدار عالمان به دولت كمك مي كند در نظارت و نظريه پردازي در امور با دقت بيشتري عمل كنيم.

احمدي نژاد تاكيد كرد: بدون اتكا به فرهنگ ناب اسلامي و علوي امكان حركت رو به جلو را نخواهيم داشت.

وي ادامه داد: ما براي اداره حكومت نيازمند ارائه دستورالعملهاي روشن از سوي علما هستيم. متاسفانه ساختار و برنامه ريزي هاي ما در عرصه هاي مختلف وابسته به تئوري هايي است كه عدالت و معنويت در آن هيچ جايگاهي ندارد.

دكتر احمدي نژاد در ادامه خاطرنشان كرد: مگر دولت اسلامي مي تواند نسبت به دين و نهادهاي ديني بي تفاوت باشد.البته دولت نبايد به گونه اي وارد شود كه مساجد پايگاه تبليغ دولت شود. ولي آيا وقتي براي تمامي امور بودجه داريم نبايد بودجه اي به مساجد اختصاص دهيم.

رييس جمهور محور سازماندهي و ركن اساسي جامعه اسلامي را مساجد ذكر كرد و ادامه داد: دولت وظيفه خود مي داند در خدمت اسلام و بسط انديشه اسلامي باشد.

احمدي نژاد در پايان سخنان خود گفت: انتظار يعني آماده كردن خود براي تحقق جامعه مهدوي و اگر نگاهي غير از اين داشته باشيم حتي نمي توانيم مشكلات جامعه خود را حل كنيم.