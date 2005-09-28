25 درصد ارزش كل بازار بورس به صنعت سيمان اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحيد رجبيان كارشناس بازار سرمايه كه در سمينار اقتصاد سيمان ايران مقاله خود را ارايه مي كرد با تحليل وضعيت فعلي اين صنعت اظهار داشت: در حال حاضر 25 شركت توليد كننده سيمان در بورس اوراق بهادار ايران حضور دارند كه توليد فعلي اين 25 شركت، معادل 29.5 ميليون تن مي باشد.

وي گفت: اين ميزان توليد معادل 90 درصد سيمان توليدي ايران است كه درحال حاضر 25 درصد ارزش كل بازار بورس ايران را شركتهاي توليد كننده سيمان تشكيل مي دهند و 95 درصد توليد سيمان كشور را بخش عمومي برعهده دارد.

وي افزود: ظرف 20 ماه گذشته ارزش كل بورس ايران معادل 18.7 درصد رشد داشته است اين در حاليست كه در همين مدت ارزش بازاري صنعت سيمان (27.3) افت داشته است كه علت اصلي آن عدم اجراي كامل طرح جامع سيمان توسط دولت است.

همچنين از 25 شركتي كه در داخل بورس ايران معامله مي شوند ظرف 20 ماه گذشته فقط سه شركت رشد قيمتي داشته اند و 22 شركت سيمان با افت بسيار چشمگير مواجه بوده اند.

رجبيان افزود: ارزش بازار سهام سيمان ظرف 20 ماه گذشته معادل 3415 ميليارد تومان كاهش داشته كه در تاريخ بورس ايران بي سابقه است ، اين در حاليست كه در حال حاضر 25 درصد ارزش كل بورس ايران متاثر از صنعت سيمان است.

به گزارش مهر، درسال 80 به علت قول و وعده هاي دولت مبني بر اجراي كامل طرح جامع سيمان بازار از صنعت سيمان استقبال بسيار چشمگيري شده و P/E صنعت سيمان رشد معقولي را تجربه كرد و از P/E بازار بالاتر بوده است اما از اواسط سال 82 كه مسجل شد دولت در اجراي كامل طرح جامع سيمان ناكام مانده است به علت عدم امنيت سرمايه گذاري در اين صنعت به خاطر مصوبات بدون پشتوانه مسوولين P/E اين صنعت از افت چشمگيري برخوردار بوده است.

در حال حاضر P/E اين صنعت تقريباً‌ برابر شده است با P/E سيمان در سال 80 و يكي از گزينه هاي مناسب بر اي سرمايه گذاري مطرح مي باشد.

اين كارشناس صنعت سيمان معتقد است: طي سالهاي گذشته مصرف سيمان در ايران همواره تحت تأثير عوامل مختلف از جمله سطح درآمد ملي، وضعيت صنعت سيمان در كشور و برنامه هاي عمراني و همچنين اهداف سياسي، اجتماعي و اقتصادي دولت در يك منطقه و يا در كشور بوده است و لذا مصرف سيمان همواره با نوساناتي روبرو بوده و تحت تاثير مجموعه اين عوامل باعث گرديده كه براي اين محصول در بيشتر مواقع عليرغم نظارت دولت در نحوه توزيع و قيمتگذاري، بازار سياه وجود داشته باشد.

به گزارش مهر، تاكنون براي 42 ميليون تن طرح جديد سيمان معادل يك ميليارد و صد ميليون تومان گشايش اعتبار شده است . در حال حاضر هزينه ساخت يك كارخانه سيمان به ظرفيت توليد يك ميليون تن سيمان در سال 120 ميليارد تومان است لذا براي ساخت اين 42 ميليون تن طرح جديد سيمان نياز به مبلغي معادل 5040 ميليارد تومان است كه اگر وام صندوق ذخيره ارزي را از آن كم كنيم به هزينه ايي بالغ بر 3940 ميليارد تومان ديگر احتياج داريم.

رجبيان افزود: اگر سيستم بانكي نيز با توجه به امكانات و محدوديتهايش 25 درصد به شركتهاي سيمان وام بدهد باز هم به مبلغي معادل 2955 ميليارد تومان ديگر احتياج است.

در حال حاضر فروش كل ساليانه صنعت سيمان با متوسط قيمت فروش محصول سيمان كه 32000 تومان است بالغ بر 1056 ميليارد تومان مي باشد لذا اگر فرض شود كه حاشيه سود صنعت 40 درصد و سهامدار نيز در مجمع شركتها سودي را به همراه نبرد سود خالص ساليانه صنعت با قيمتهاي فعلي سيمان برابر است با 294 ميليارد تومان.

لذا مدت زمان لازم براي اتمام طرحهاي سيماني 10 سال است كه با زمانبندي ارائه شده از طرف وزارت صنايع كه 36 ماه گفته شده است مغايرت اساسي دارد. لذا براي اينكه مدت زمان ايجاد پروژه هاي سيمان تقليل يابد بايد قيمت فعلي محصول سيمان منطقي گردد و گرنه بحران عرضه و تقاضا دراين صنعت بيش از پيش تشديد خواهد شد.

در صورتي كه استراتژي مناسبي در صادرات سيمان برنامه ريزي كنيم در حداقل كمتر از 5 سال آينده مي توانيم نزديك به يك ميليارد دلار صادرات داشته باشيم كه بعد از نفت و گاز و پتروشيمي به عنوان دومين محصول صادراتي ايران محسوب خواهد شد. همچنين در بعد ماشين آلات هم با توجه به اينكه در تكنولوژي اين صنعت بومي شده هستيم مي توانيم سرفصلي جداگانه باز نماييم.