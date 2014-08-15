پیوند جنگل با اقتصاد مردم کهگیلویه و بویراحمد ضروری است/ لزوم کاهش زمان اخذ مجوزها

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات اراضی استان با حضور رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: باید نقطه بهینه استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست و هم اجرای کارهای زیربنایی و توسعه ای را پیدا کرد.

وی افزود: هنوز نتوانسته ایم بلوط را با اقتصاد مردم پیوند بزنیم و کاربری اقتصادی برای آن پیدا نکرده ایم.

خادمی بیان داشت: این استان تنها هزینه های حفاظتی را بدون بهره ای از جنگلها پرداخت می کند البته ما به نمایندگی از مردم موظف به حفظ عرصه های جنگلی هستیم اما باید پیوندی با اقتصاد مردم داشته باشد.

استاندار با اشاره به وجود دستور العمل های متفاوت در حوزه منابع طبیعی و امور اراضی گفت: زمان اخذ مجوز ها و امتیازات از دولت باید کاهش یابد و اینکه سرمایه گذاری برای دریافت زمین چندین ماه معطل شود قابل قبول نیست و لازم است این مشکلات رفع شود.

خادمی همچنین از رئیس سازمان امور اراضی کشور به خاطر حل مشکل زمین کارخانه سیمان مارگون و تخصیص اعتباری برای سند دار کردن اراضی استان تقدیر کرد.

عمر کشاورزان در مراجع قضایی تلف شده است

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس هم در این نشست خواستار توجه به دغدغه های کشاورزان در استان شد.

غلام محمد زارعی افزود: کشاورزان شاید زبان دفاع از حقوق خود را نداشته باشند و این ما هستیم که باید از حقوق آنها دفاع کنیم.

وی بیان کرد: بخش عمده ای از استراتژی دولت برای اقتصاد مقاومتی مربوط به بخش کشاورزی است و برنامه دولت پس از تحول در نظام سلامت، تحول در بخش کشاورزی است تا شاهد اقتصادی درون زا و مولد باشیم.

زارعی به تعارضات گسترده بین کشاورزان و منابع ملی اشاره کرد و اظهار داشت: باید رابطه بین حفظ منابع و تولید انجام شود به طوری که نه به بهانه تولید از حفظ منابع غفلت کنیم و نه به بهانه حفظ منابع، تولید را فراموش نماییم.

وی تصریح کرد: برخودهای سلیقه ای با کشاورزان در این خصوص بیشترین آسیب را به بخش کشاورزی استان وارد کرده است.

نماینده بویراحمد و دنا تاکید کرد: کشاورزی سالهای سال در اراضی خود کشت می کرده و این اراضی در نقشه منابع ملی قرار گرفته و کشاورز باید سالهای سال به مراجع قضایی مراجعه کند و در این سیکل عمرهای زیادی تلف شده و زمین های زیادی معطل مانده است.

وی افزود: این مسئله یک فرصت کشی و از بین بردن سرمایه ها و ضد اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه این استان یک متر مربع زمین شور و یک لیتر آب شور ندارد، بیان داشت: یکی از چالش ها برای توسعه استان کمبود زمین است که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.