فردين معصومي در اولين ديدار پيروز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در ادامه رقابتهاي كشتي قهرماني جهان كه در مجارستان در حال برگزاريست صبح امروز معصومي در دو وقت پياپي با نتايج 7 بر صفر و 3 بر صفرمقابل حريف خود به برتري دست پيدا كرد. نماينده سنگين وزن كشورمان در دور بعد با انختوبا تووشينتاكس از مغولستان ديدار مي كند.
رقابت هاي كشتي قهرماني جهان از روز دوشنبه در بوداپست مجارستان آغاز شده است.
فردين معصومي كشتي گير وزن 120 كيلوگرم كشورمان امروز در نخستين ديدار موفق شد فرانسيسكو ميانوپتا از ايتاليا را با پيروزي پشت سر بگذارد.
