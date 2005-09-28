  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۴۵

مسابقات جهاني كشتي مجارستان - بوداپست

فردين معصومي در اولين ديدار پيروز شد

فردين معصومي كشتي گير وزن 120 كيلوگرم كشورمان امروز در نخستين ديدار موفق شد فرانسيسكو ميانوپتا از ايتاليا را با پيروزي پشت سر بگذارد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در ادامه رقابتهاي كشتي قهرماني جهان كه در مجارستان در حال برگزاريست صبح امروز معصومي در دو وقت پياپي با نتايج 7 بر صفر و 3 بر صفرمقابل حريف خود به برتري دست پيدا كرد. نماينده سنگين وزن كشورمان در دور بعد با انختوبا تووشينتاكس از مغولستان ديدار مي كند.
رقابت هاي كشتي قهرماني جهان از روز دوشنبه در بوداپست مجارستان آغاز شده است.

کد مطلب 235012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها