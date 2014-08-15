بازدید هوایی وزیر نیرو از سدهای زولا و دریک سلماس

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در این بازدید گفت: با بازنگری برای احیای دریاچه ارومیه از 28 هزار هکتار شبکه دشت سلماس، مقدار 20 هزار در نظر گرفته شد که هم اکنون سه هزار هکتار از اراضی سد زولا و دو هزار هکتار از اراضی سد دیریک درحال بهره برداری است.

کیومرث دانشجو افزود: احداث شبکه های سدهای زولا و دریک به ترتیب 13 و 14 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای اتمام این شبکه‌ها برای سد زولا 900 میلیارد ریال و برای سد دیریک 750 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی ادامه داد: دشت سلماس یکی از دشت های منطقه در استان است که در صورت توزیع آب منظم می‌توان در منابع آبی به خوبی عمل کرد.

سدهای زولا و دریک به ترتیب در 15 و 12 کیلومتری شهرستان سلماس ساخته شده‌اند.

سد زولا خاکی با هسته رسی و ارتفاع 58 متر و با حجم تنظیمی سالیانه 132 میلیون مترمکعب آب و سد دریک از نوع خاکی با هسته رسی بر روی رودخانه دریک چای با پوشش قرار دادن شش هزار هکتار از اراضی سلماس و تازه شهر در غرب شهرستان قرار دارند.

شهرستان سلماس با داشتن بیش از 200 هزار نفر جمعیت در 90 کیلومتری شمال مرکز آذربایجان غربی قرار دارد.