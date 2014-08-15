به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هفته‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و با همکاری انجمن تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای عرب (اجمع)، در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر حمایت کامل این وزارتخانه از این رویداد اعلام کرد: وزرای منطقه را برای حضور در این رویداد میزبانی خواهد کرد.

وزرای ICT کشورهای قطر، مصر و لبنان تاکنون به دعوت ایران پاسخ مثبت گفته‌اند و برای حضور در هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی زبانان اعلام آمادگی کرده اند.

همچنین وزرای چند کشور دیگر از جمله افغانستان، اردن و تاجیکستان نیز برای حضور در این رویداد ابراز تمایل کرده اند. به این ترتیب و با توجه به حضور و حمایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هفته ICT پارسی زبانان، شاهد حضور هیات‌های بلند مرتبه از کشورهای منطقه خواهد بود و سران ICT را میزبانی خواهد کرد.

با توجه به نقش مهم اینترنت در توسعه‌ پایدار و رشد همه‌جانبه‌ جوامع، موضوع محوری این برنامه «اینترنت، پیشران توسعه‌ اقتصادی» انتخاب شده است.

مهم‌ترین هدف از برگزاری این همایش بحث و تبادل نظر درمورد آخرین دستاوردهای حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی است و در کنار آن مسایل پارسی‌زبانان دنیا برای توسعه و تقویت حضور زبان پارسی در فضای سایبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در مراسم افتتاحیه و اختتامیه‌ این رویداد علاوه بر مقام‌های تراز اول کشور حضور ذینفعان متعددی از کشورهای مختلف شامل وزیران و معاونان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای منطقه، چهره‌های شناخته‌شده در بخش‌ خصوصی، دولتی و جامعه‌ مدنی در سطح ملی و بین‌المللی، بزرگان این عرصه و نمایندگان شرکت‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گردهم آمده و به بحث و تبادل نظرها و تجربه‌ها خواهند پرداخت.

پیش از این نیز گفته شده بود وینتون سرف پدر وب دنیا و مدیرعامل آیکان نیز در این رویداد حضور خواهند داشت.