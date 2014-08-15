هلال احمر ایران در خاورمیانه بی رقیب است/ بازتعریف فعالیتها و ماموریتهای هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شهاب الدین محمدى عراقى، در برنامه زنده رتبه ایرانى با اشاره به این که هر اندازه جمعیت هلال احمر توان و تجربه و تخصص خود را در پاسخگویى و آمادگى در سوانح و حوادث را افزایش دهد، پاسخگویى دولت در این زمینه افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: دولت و مجلس همواره به هلال احمر توجه ویژه اى داشته اند و ما هم به عنوان نهادى مردمى پایه هاى خود را بر کمک هاى مردمى و داوطلبى استوار کرده ایم و امدادگران ما همواره در همه شرایط حضور داشته اند.

وى در خصوص بحرانهای اخیر منطقه گفت: جمعیت هلال احمر ایران از ابتداى بحران عراق تا کنون چندین محموله امدادى را به هلال احمر این کشور تحویل داده و آخرین مورد هم کمکى بوده که در پاسخ به استمداد جامعه آشوریان عراق به آنها داشته است.

محمدى عراقى افزود: با این وجود همه این کمکها در برابر تقاضا براى کمک و عمق فاجعه در عراق بسیار ناچیز بوده و متاسفانه آن گونه هم که باید اقدام شایسته و بایسته اى از سوى مجامع بین المللى در این زمینه انجام نشده است.

وى با اشاره به کمکهاى ایران به غزه گفت: ما رابطه نزدیکى با هلال احمر فلسطین داریم و در بحران غزه که فجایع بسیار دردناکى به دنبال داشت در ۳ مرحله یعنى ۲ مرحله کمک به هلال احمر فلسطین و یک مرحله با همکارى کمیته بین المللى صلیب سرخ کمک هاى خود را به مردم غزه رساندیم.

به گفته معاون بین الملل جمعیت هلال احمر، این جمعیت به علت تعاملات بسیار مناسب با جمعیت هاى دنیا بیش از ۵۰ یادداشت تفاهم با مجموعه جمعیت هاى صلیب سرخ و هلال احمر دارد، همچنین در میان ۱۸۹ جمعیت ملى دنیا هلال احمر ایران پس از صلیب سرخ آلمان، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا و تا حدى ترکیه، جایگاه ممتاز و بالائى دارد.

وى با تاکید بر اینکه بى شک هلال احمر ایران در منطقه رقیبى ندارد، عنوان کرد: در سطح بین المللى هم با توجه به تعاملات با سایر جمعیت ها، هلال احمر ایران با توجه به پاسخگویى در سوانح و امکانات و تجهیزات و نیروى انسانى ماهر جزو ۱۰ جمعیت برتر است.

محمدى عراقى با اشاره به اینکه هلال احمر ایران در حوزه هاى امدادى به امداد هوایى، ساحلى، کوهستان و تجهیزات جست و جو و نجات مجهز است، تصریح کرد: به علاوه هلال احمر براى تحقق اصلی ترین وظیفه خود که همان پیشگیرى و آموزش است، همواره آموزش هاى مردمى را در دستور کار داشته و در این زمینه موسسه آموزشى هلال ایران هم فعال است.

وى درباره تفاوت وظایف هلال احمر با سایر سازمانهاى موازى از جمله اورژانس و آتش نشانى، توضیح داد: هلال احمر وجهه بین المللى دارد و عضوى از فدراسیون و جمعیت هاى بین المللى است و از سوى دیگر ما نهادى داوطلب محور هستیم و همه فعالیتهاى ما در حوزه هاى امدادى، داوطلبى و جوانان بر پایه داوطلبى است.

معاون بین الملل جمعیت هلال احمر با تشکر از کمک هایى که همواره مردم به این جمعی در همراهى براى انجام وظایف بشردوستانه و انسان دوستانه آن داشته اند، اظهار کرد: در بحران اخیر غزه مردم ایران بسیار پررنگ وارد صحنه شدند و البته جمع آورى کمک ها براى مردم غزه همچنان ادامه دارد و محموله هاى کمک ما به غزه در صورت صدور مجوز بلافاصله به دست مردم جنگ زده خواهد رسید.

وى درباره حضور دانشگاهیان در فعالیتهاى مرتبط با جمعیت هلا احمر هم توضیح داد: در سازمان داوطلبان هلال احمر گروه هاى مردمى در حوزه هاى مشارکت، هدایت، حمایت و مدیریت ساماندهى مى شوند و لذا گروههاى دانشگاهى با تخصص هاى مختلف توان خیرخواهانه خود را در این گروهها بکار مى گیوند و جمع کثیرى از پزشکان حاضر در کاروانهاى سلامت و همکار هلال احمر در برنامه هاى مختلف جزو همین پزشکان متخصص دانشگاهى و خیر هستند.