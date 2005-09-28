بيتا ريحاني: مخاطبان اروپايي عكاسي محتوايي ما را دوست دارند

بيتا ريحاني -عكاس - درگفت وگو با خبرنگار تجسمي "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : من عكاسي هستم كه بيشتر به روي سوژه هاي طبيعت كار مي كنم . در واقع ؛ از تمام جنبه هاي طبيعت الهام مي گيرم و آن را در قالب عكس ثبت مي كنم.
وي افزود: اخيرا دريك نمايشگاه گروهي شركت كرده ام. عنوان اين نمايشگاه "درخت" بود و من نيز سعي كردم تا از درختان - حالا هر درختي كه مي خواهد باشد - عكاسي كنم . همان طور كه مي بينيد؛ طبيعت و به خصوص درختان درونمايه هاي اصلي من دراين نمايشگاه هستند. من سعي كرده ام تا به وسيله درختان و اساسا مواهب طبيعت؛ به نوعي نمادسازي بپردازم.
اين عكاس تصريح كرد: من عاشق رشته عكاسي هستم و تصورمي كنم اين عشق و علاقه بود كه مرا به يك موفقيت نسبي رساند. درطول سالهايي كه به عكاسي پرداخته ام؛ سعي كردم تا از تمام تكنيك ها و ابعاد اين رشته مطلع شوم و به نوعي علاوه بر مطالعه در اين زمينه؛ دانش بصري ام را نيز ارتقاء بخشم. همچنين، دركنار رشد بصري از بيشتر نمايشگاه هاي عكس كه در اقصي نقاط كشور برگزارمي شود؛ ديدن مي كنم. حتي نمايشگاه هاي بي هويت را نيز دوست دارم و با لذت خاصي به تماشايشان مي روم.
در اين نمايشگاه گروهي؛ ريحاني به ارائه 6 اثر با تم هاي طبيعت و درخت پرداخته است. وي فارغ التحصيل رشته عكاسي از دانشگاه آزاد است و تاكنون درنمايشگاه هاي گروهي چون: نگارخانه نياوران ؛ گالري هفت ثمر؛ گالري راه ابريشم وگالري فرهنگسراي هنر به ارائه اثر عكس پرداخته است .
وي هم چنين در موزه لوور پاريس ؛ موزه ديفوتوي بارسلونا نيز به برگزاري نمايشگاه عكس پرداخته است .
گفتني است؛ نمايشگاه عكس بيتا ريحاني تا چهاردهم مهرماه در گالري خارك ادامه خواهد داشت .
