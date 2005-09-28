بيتا ريحاني: مخاطبان اروپايي عكاسي محتوايي ما را دوست دارند

بيتا ريحاني -عكاس - درگفت وگو با خبرنگار تجسمي "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : من عكاسي هستم كه بيشتر به روي سوژه هاي طبيعت كار مي كنم . در واقع ‏؛ از تمام جنبه هاي طبيعت الهام مي گيرم و آن را در قالب عكس ثبت مي كنم.

وي افزود: اخيرا دريك نمايشگاه گروهي شركت كرده ام. عنوان اين نمايشگاه "درخت" بود و من نيز سعي كردم تا از درختان - حالا هر درختي كه مي خواهد باشد - عكاسي كنم . همان طور كه مي بينيد؛ طبيعت و به خصوص درختان درونمايه هاي اصلي من دراين نمايشگاه هستند. من سعي كرده ام تا به وسيله درختان و اساسا مواهب طبيعت؛ به نوعي نمادسازي بپردازم.

اين عكاس تصريح كرد: من عاشق رشته عكاسي هستم و تصورمي كنم اين عشق و علاقه بود كه مرا به يك موفقيت نسبي رساند. درطول سالهايي كه به عكاسي پرداخته ام؛ سعي كردم تا از تمام تكنيك ها و ابعاد اين رشته مطلع شوم و به نوعي علاوه بر مطالعه در اين زمينه؛ دانش بصري ام را نيز ارتقاء بخشم. همچنين، دركنار رشد بصري از بيشتر نمايشگاه هاي عكس كه در اقصي نقاط كشور برگزارمي شود‏؛ ديدن مي كنم. حتي نمايشگاه هاي بي هويت را نيز دوست دارم و با لذت خاصي به تماشايشان مي روم.

در اين نمايشگاه گروهي؛ ريحاني به ارائه 6 اثر با تم هاي طبيعت و درخت پرداخته است. وي فارغ التحصيل رشته عكاسي از دانشگاه آزاد است و تاكنون درنمايشگاه هاي گروهي چون: نگارخانه نياوران ؛ گالري هفت ثمر؛ گالري راه ابريشم وگالري فرهنگسراي هنر به ارائه اثر عكس پرداخته است .

وي هم چنين در موزه لوور پاريس ؛ موزه ديفوتوي بارسلونا نيز به برگزاري نمايشگاه عكس پرداخته است .

گفتني است؛ نمايشگاه عكس بيتا ريحاني تا چهاردهم مهرماه در گالري خارك ادامه خواهد داشت .